A tam za ním dorazila zpráva o hladkém vítězství Talentu, který rozhodl o osudu zápasu už v první půli. „Vedli jsme o deset branek, potom už nebylo co řešit,“ pochvaloval si na klubovém webu Petr Štochl, který tak mohl do druhého poločasu stáhnout i Škvařila a v brance dal šanci mladému Křesťanovi. Větší porci minut tentokrát dostali také Kaplan se Říhou. „A nevedli si vůbec špatně. Dokázali, že můžou být použitelní i v těžších zápasech,“ říkal trenér Talentu s potěšením, protože jeho tým teď čeká v závěru roku náročný program. „Byl jsem rád, že jsme díky průběhu zápasu mohli protočit sestavu a pošetřit síly,“ doplnil.

Nejsem žádný střelec, ale teď mi to lepí, smál se plzeňský obránce Řezník

Maloměřičtí házenkáři byli zase rádi, že poprvé po postupu mezi českou elitu neinkasovali od Talentu přes čtyřicet branek. Podzimní vzájemný zápas skončil rekordním vítězstvím domácích 48:18, teď nasázeli stejnému soupeři o 11 gólů méně. Nejlepším střelcem byl pivot Režnický s devíti góly, sedm jich dal Slovák Korbel.

Už zítra dohrává Talent tým Plzeňského kraje utkání 12. kola extraligy v Novém Veselí, které je doma na úvod sezony porazilo, takže mu úřadující šampioni mají co vracet. „Takhle já to neberu, my chceme každý zápas vyhrát,“ prohlásil kouč Talentu směrem k nejbližšímu utkání. „Myslím, že tehdy se na tom podepsalo, že šlo o první zápas sezony. Teď doufám, že to bude z naší strany úplně jiné. Ale i Nové Veselí výkonnostně roste,“ doplnil.

Vedle posledního kola extraligy s Lovosicemi (viz box) pak čeká plzeňské házenkáře ještě 22. prosince od 16.30 hodin doma čtvrtfinále Českého poháru s Karvinou.

SHC Brno-Maloměřice - Talent tým Plzeňského kraje 21:37 (10:20)

Nejvíce branek Maloměřic: Hlípala 6/3, Hliničan a Geist 4. Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Sedmimetrové hody: 4/3:4/4. Vyloučení: 5:0. ČK: Jung (60., Mal.).

Sestava a branky Talentu: Šmíd, Křesťan – Vinkelhöfer 1, Škvařil 5, Tonar 1/1, Režnický 9, Korbel 7, Chmelík 4, Sedlák 2, Říha 6/3, Kaplan 2, Nejdl, Šindelář, Douda, Linhart, Šafránek.