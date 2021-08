Na palubovce se ukázala pravá spojka a jediná posila Západočechů – slovenský reprezentant Marek Korbel. Trenér Plzně Petr Štochl prostřídal všechny hráče včetně spojky Šimona Bešty, který minulou sezonu strávil na studijním pobytu ve Španělsku.

„Byl to první zápas, oba týmy jsou stále v plné přípravě, a proto to herně ještě bylo takové syrové. Nicméně kluci hráli s chutí a s nasazením, takže z tohoto pohledu jsem spokojený. Ve hře byla spousta chyb, ale cílem bylo odehrát zápas ve vysokém tempu, zapracovat Marka Korbela a dostat všechny hráče širšího kádru do hry,“ okomentoval trenér Talentu Petr Štochl.

Plzeňští házenkáři dopoledne v den zápasu trénovali, v pátek budou mít další trénink a v sobotu odpoledne (16.30 hodin) hrají s Postupimí druhý zápas. „V sobotu toho budou mít také plné zuby. Ale takhle to v přípravě je a nevidím v tom velký problém, musíme umět hrát pod tlakem a v únavě, protože v extralize se hraje play-off, v němž kluci jedou nadoraz ob den. Na tyto situace se musíme připravit a zvládat je,“ vysvětlil Štochl.

Talent prohrál první poločas 14:15 a v průběhu druhé třicetiminutovky doháněl i sedmibrankovou ztrátu. „V závěru jsme zkusili obranný systém nula šest, který jsme v minulé sezoně téměř nehráli, ale docela se mi líbilo, jak ho kluci zvládli. Samozřejmě byl to krátký časový úsek, takže z toho nelze dělat dalekosáhlé závěry, ale bylo to fajn,“ potěšilo trenéra plzeňského Talentu.

Štochl hodlá zapojit do hry v dalších přípravných utkáních opět všechny hráče. „Abychom je viděli ve hře a poté jsme se mohli rozhodnout, koho nasadit do mistrovského zápasu. Samozřejmě že všichni nedostanou stejný čas a s blížící se sezonou budou dostávat větší prostor dvojičky, trojičky hráčů nebo možná celá sestava, která bude začínat soutěžní zápas a bude stěžejní,“ plánuje Štochl.

Zápas proti Postupimi vynechal křídelník Jan Chmelík, který Talentu chyběl i v závěru minulé sezony kvůli zranění. „Honza rehabilituje, ale nedokážu říct, jak rychle se vrátí do plného házenkářského tréninku. Doufám ale, že začátek sezony stihne. Nebudeme ovšem na něj pospíchat, sezona je dlouhá a budeme chtít, aby byl stoprocentně fit,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl.

První extraligový duel čeká Talent tým Plzeňského kraje v neděli 5. září od 10.30 hodin doma proti Novému Veselí.