Zatímco německý tým věhlasného manažera Boba Hanniga včera v Plzni porazil i pražskou Duklu (35:25), domácí Talent na večer plánovaný zápas se Strakonicemi zrušil kvůli onemocnění v týmu soupeře. A tak jej další prověrka čeká až ve středu v Brně s West Vídeň.

A co nové trenérské dvojici ukázal úvodní zápas s berlínskými mladíky?

„Hrál proti nám sice juniorský tým, ale s odstupem jasně nejlepší v Německu. Jsem za tu konfrontaci rád, jejich kvalitu jsem znal. Výsledek není příznivý, ale to teď na začátku přípravy neřešíme,“ prohlásil jeden z plzeňských trenérů Petr Štochl, který sám v dresu berlínských Lišek působil.

„Spíš nás zajímala předvedená hra a musím říct, že v určitých fázích to mělo z naší strany velmi dobré parametry. Nečekal jsem, že nové věci dokážeme do zápasů přenést tak rychle. Zvlášť proti takhle agresivně hrajícímu soupeři,“ pokračoval Petr Štoch s tím, že utkání splnilo účel. Trenéři si vyzkoušeli hráče na různých postech. Bohužel Talent hrál téměř bez leváků na spojkách – Stehlík se teprve zotavuje po operaci kolena, Bogdaniče nepustil do hry zraněný kotník a brzy odkulhal i Linhart. Na pravé spojce tak zaskakoval Bešta.

Výsledkem toho všeho byla porážka o osm gólů.

„Utkání nám ukázalo, že je před námi ještě spousta práce, v čem musíme přidat. Bylo dobré vidět, jakým směrem se ubírá evropská házená,“ doplnil Petr Štochl.