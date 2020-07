Do třetí sezony v řadě vstoupí házenkáři plzeňského Talentu s novým názvem.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk Vaiz

Před minulou sezonou vypadl po roce z názvu Robstav, nyní v něm nebude ani M.A.T. Klub se bude jmenovat Talent tým Plzeňského kraje. A to není jedinou změnou u nejúspěšnějšího celku posledních let. Tou druhou je, že se klub po sedmi letech nepřihlásil do žádného z evropských pohárů.