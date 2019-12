Bylo to na závěrečném turnaji Final4 v Chebu, kde svěřenci trenéra Michala Tonara porazili nejprve v semifinále Sokol Nové Veselí a pak i karvinský Baník. Teď jsou mezi nejlepšími čtyřmi celky a zase jim bude soupeřem tým z Vysočiny. V Novém Veselí se hraje dnes od 19.00.

„Pokud bychom předvedli takový výkon jako naposledy v extralize doma s Brnem, tak určitě nebudeme v Novém Veselí favoritem. Musíme zlepšit herní projev,“ říkal plzeňský kouč Michal Tonar navzdory tomu, že se jeho tým po nedělním vítězství 34:31 vrátil do čela extraligové tabulky a Nové Veselí je v ní páté, ale jen tři body za obhájci titulu.

„Pohár je jiná soutěž, my chceme postoupit co nejdále. Přistoupíme k tomu zodpovědně, finále už je blízko,“ doplnil kouč Talentu.

„Hlavně musíme zlepšit obranu, být agresivnější, abychom víc pomohli gólmanům,“ uvědomuje si i pivot Šimon Macháč, na čem je potřeba pracovat. To, že by týmu při náročném programu ubývaly síly, odmítá. „Letní příprava byla dobrá, máme z čeho brát,“ doplnil. „Já jsem vítězný typ, do Veselí jedeme vyhrát, i když víme, že to bude těžké. Oni jsou doma hodně silní, prohrála tam i Karviná,“ připomněl slovenský pivot plzeňského Talentu.

Na postup do finále ale myslí i domácí celek. „Kdo mě zná, tak ví, že jsem blázen, co chce vyhrát všechno, co jde. Ale bude to samozřejmě velmi těžké,“ prohlásil v rozhovoru na svazovém webu Pavel Hladík, trenér týmu z Vysočiny. „Plzeň je v posledních letech nejúspěšnější český klub. My jsme finále nikdy nehráli, a tak naše motivace a přání uspět jsou samozřejmě velké,“ doplnil.

To v extralize doma porazilo i loňského finalistu Karvinou, ztratilo jen bod se Zubřím a prohrálo s Duklou.