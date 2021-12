A nikdo v Plzni nepochybuje o tom, že zvítězí i tentokrát, i když tým momentálně sužují zdravotní problémy. V posledním pohárovém zápase chyběli kvůli nemoci Nejdl, Šindelář a Stehlík. „Odložený zápas s Frýdkem nám nakonec přišel vhod, protože ti kluci, co chyběli v Zubří, by nebyli ani v úterý. Měli jsme tak prostor pro doléčení šrámů, někteří hráči se už vrací. Teď máme Maloměřice, další zápasy následují v rychlém sledu – Nové Veselí, Lovosice a Karviná v poháru. Doufám, že už většina zraněných a nemocných bude k dispozici," pronesl před cestou do Brna jeden z plzeňských trenérů Petr Štochl.