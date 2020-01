Mezi osmnáctkou vyvolených už jsou i házenkáři působící v Německu. Jedinou výjimkou je obrovitý pivot Leoš Petrovský, který chybí kvůli zranění.

Zdravotní problémy, které hráče bundesligového Bergischeru trápily na podzim, se nepodařilo dořešit a do hry tak Petrovského, jenž do Německa odcházel z plzeňského Talentu M.A.T. Plzeň, jeho aktuální stav nepustí.

„Momentálně máme k dispozici čtyři pivoty. Jan Užek má problémy s kolenem, proto nehrál v Zubří,“ uvedl jeden z reprezentačních trenérů Jan Filip.

Karvinský Užek chybí i v nominaci na první brněnský sraz, na postu pivota tak dostanou příležitost Zeman, Šlachta a Mojžíš.

Házenkáře čeká v Brně první trénink dnes dopoledne a chybět na něm už nebude nikdo z hráčů působících v německých soutěžích. Jde například o plzeňského odchovance Romana Bečváře, ale i další spojky Tomáš Babáka nebo Pavla Horáka, křídelníka Marka Vanča a brankáře Tomáše Mrkvu.

Kromě absence Leoše Petrovského nic není rozhodnuto o konečné nominaci pro Euro 2020. Trenéři Daniel Kubeš a Jan Filip chtějí ještě v přípravných zápasech proti Maďarsku vidět v herní zátěži některé hráče a pak teprve se rozhodnou, koho pozvou na konečný sraz od 7. ledna do Brna. „Není definitivní, že sedmnáct hráčů z této konkrétní osmnáctky, která se na Nový rok sejde v Brně, pojede nakonec do Vídně,“ znovu zdůraznil Filip.

Český tým se bude připravovat v Brně do pátku, o víkendu pak odehraje dva přípravné zápasy proti Maďarsku v Györu. Po jednodenním pondělním volnu se do Brna vrátí 7. ledna v poledne. A trenéři už by měli oznámit konečnou nominaci.

Do šampionátu vstoupí10. ledna ve Vídni zápasem s domácím Rakouskem, ve skupině mají ještě Severní Makedonii a Ukrajinu