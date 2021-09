„Nýřany zaslouženě zvítězily. Nemůžeme pomýšlet na body, když nedáme čtvrt hodinu gól. Celkově jsme v koncovce byli žalostní. Hosté hráli dobře, vypracovali si náskok, který pak v klidu udržovali. Pro nás je to taková facka. Je možná dobře, že přišla hned na začátku sezony," přiznává přeštický kouč Rudolf Lang.

Spokojenost panovala naopak na druhé straně.

„Jeli jsme do Přeštic s obavami, protože se nám poslední zápas s Příchovicemi nevydařil. Vše si ale v zápase zcela sedlo. V trénincích jsme pracovali na obraně, která nás trápila v posledním utkání. V Přešticích se ale velmi zlepšila, hrála organizovaně a důrazně. Dařilo se i útoku, kde jsme hráli dobře kombinačně a proměňovali jsme šance. Protože byl Jirka Brož nemocný, dostal v brance šanci Vašek Vild, který příležitost chytil doslova za pačesy. Byla na něm vidět obrovská chuť a zachytal excelentně," chválil svého brankáře trenér Nýřan Zdeněk Koranda.

Jeho tým čeká nyní domácí dvoukolo, v němž Dioss postupně přivítá Svinov a Studénku. „Rozhodně si nemůžeme myslet, že jsme tak dobří po vítězství v Přešticích. Získané body z venku musíme teď potvrdit doma," dodal s úsměvem nýřanský kouč.

Příchovice po vítězství v prvním kole nad Nýřany uspěly i na půdě Nezvěstic, kde zvítězily 24:20.

„Do utkání jsme vstoupili dobře a vypracovali jsme si náskok, který jsme drželi celou první část. Nezvěsticím se po pauze postupně povedlo vyrovnat, ale pak jsme zase zapnuli a zvítězili jsme. Byl to jinak vyrovnaný zápas, v němž rozhodla o něco lepší koncovka na naší straně. Nezvěstice táhl především Mareš, který vstřelil 11 branek. U nás se dařilo Hošťálkovi, jenž dal o jednu branku méně," řekl po zápase lodivod Příchovic Václav Hajžman.

O víkendu čeká celek z jihu Plzeňska daleká cesta, utká se postupně s Opatovicemi a Krčínem. „Se vstupem do sezony jsem spokojený, ale uvidíme, jaké to bude po víkendu. Opatovice dosud také ani jednou neztratili," upozorňuje na nadcházejícího soupeře příchovický kormidelník.

Chuť si po úvodní prohře s Přešticemi zlepšil i Tymákov. Místní Sokol uspěl v Čakovicích 14:12.

„Začali jsme dobře, vedli jsme o čtyři branky, ale pak nám to tam přestalo padat. Domácí gólman se rozchytal a jim se v útoku začalo dařit. První půli jsme nakonec i prohráli, ale ve druhé půli jsme to otočili po tuhém boji. Jak už výsledek říká, dominovaly obrany na obou stranách. Jsem rád, že jsme to urvali na naši stranu," byla cítit úleva ve slovech trenéra Tymákova Václava Kuglera.

Výsledky 2. kola I. ligy mužů: Čakovice - Tymákov 12:14 (9:8), Příchovice - Nezvěstice 24:20 (12:8), Přeštice - Nýřany 14:22 (5:10).



Následující program:

Sobota: 14.00: Podlázky - Tymákov, 16.00: Opatovice - Příchovice, Nezvěstice - Studénka, Nýřany - Svinov.

Neděle: 10.30: Rokytnice - Tymákov, Opatovice - Přeštice, Nýřany - Studénka, Nezvěstice - Svinov, 11.00: Krčín - Příchovice.