V důležitém dvojkole jsme získali tři body v zápasech s týmy, které jsou v tabulce nad námi. Do zápasu v Opatovicích náš tým nevstoupil dobře a od začátku domácí tým odskočil. Ještě ve 45. minutě jsme prohrávali o 7 branek, ale velkou bojovností a velmi efektivní střelbou zápas jsme dokázali vyrovnat. Škoda neproměněného trestného hodu po čase," zamrzelo trenéra Nezvěstic Daniela Havlíčka.

Jeho tým se ale musel začít rychle soustředit na další duel, který ho čekal v neděli dopoledne.

Byl to pro nás velmi fyzicky náročný zápas a ihned po utkání odjeli na rehabilitaci s cílem získat síly na stejně důležité utkání v Krčíně. To se nám vyplatilo a od začátku vyrovnaného zápasu se oba dva týmy střídaly ve vedení. Po půli jsme domácím odskočili o tři branky a zápas suverénně dovedli do úspěšného konce," těšilo nezvěstického kouče.

Celé soutěži nadále vévodí Tymákov, který si připsal dvě vítězství. Postupně porazil Studénku 22:14 a Svinov 22:20. Cenné dva body vydřely Nýřany v Opatovicích, kde uspěli těsně 21:20. Předtím však padli v Krčíně 17:23.

Přešticím se také první zápas nevydařil. Rokytnici podlehly 18:20. Zabraly však o den později, když porazily Podlázky 20:18. Stejnou bilanci měly i Příchovice. Ty porazily Podlázky 16:12, následně ale podlehly Rokytnici 16:24.

První liga mužů národních házenkářů: Podlázky – Příchovice 12:16 (6:8), Rokytnice – Přeštice 20:18 (11:11), Opatovice – Nezvěstice 26:26 (16:10), Krčín – Nýřany 23:17 (10:9), Tymákov – Studénka 22:14 (8:8), Rokytnice – Příchovice 24:16 (9:8), Podlázky – Přeštice 18:20 (8:6), Krčín – Nezvěstice 18:21 (10:10), Opatovice – Nýřany 20:21 (13:12), Tymákov – Svinov 22:20 (11:10).

