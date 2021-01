„Kluci jsou i přes složitou situaci odhodlaní na šampionát jet za každou cenu. A my to budeme podporovat,“ řekl včera na online tiskové konferenci jeden z trenérů českého výběru Jan Filip.

On sám od 2. ledna funguje pouze z hotelového pokoje. Karanténa mu vyprší až 12. ledna, tedy v den, kdy se měl tým podle původního plánu vydat speciálem do Egypta. Teď plánují odklad, ale odletět je potřeba nejpozději ve středu dopoledne. Den nato se totiž hraje první zápas se Švédskem. „Každý den navíc nám pomáhá,“ uvedl svazový předseda Jaroslav Chvalný s tím, že absolutní prioritou pro všechny je samotná účast na šampionátu.

„Uděláme pro to maximum. Věřím, že se zúčastníme. Ty klády, co nám padají pod nohy, budeme přeskakovat,“ doplnil Chvalný.

Ale situace je složitá. Z původně 21 nominovaných hráčů jich už devět mělo pozitivní test na koronavir, k tomu i šest členů realizačního týmu včetně dvou fyzioterapeutů a obou trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše.

Ze zbývajících 12 hráčů šla včera trénovat s náhradními kouči Petrem Štochlem a Pavlem Pauzou jen osmička těch, kteří už covid-19 prodělali. Další čtyři zůstávají v izolaci preventivně a připravují se individuálně.

„V každém případě je to narušení přípravy, vliv to mít bude, ale týden bez tréninků se nějakým způsobem přežít dá a nám ostatně ani nic jiného nezbývá,“ okomentoval to trenér na dálku Jan Filip.

Postupně začnou do Plzně dojíždět náhradníci, zatím dorazili Patrik Fulnek na spojku a pivot Petr Šlachta.

„Největší problém máme na postu pivota,“ prozradil Jan Filip. Zatím vybírá náhradníky z 35 hráčů, kteří byli v širší nominaci. Ale je možné, že bude muset sáhnout i jinam.

„Co vím, tak dvě federace už nominovaly mimo tuto pětatřicítku a IHF jim vyšla vstříc,“ věří předseda reprezentační komise Daniel Čurda, že i tato možnost existuje.

Už takhle bude složité poskládat do středy tým z 18-20 hráčů. Teoreticky je možné, že by mužstvo postupně doplňovali ti, jejichž testy by se z pozitivních proměnily v negativní…

Teď se zdá, že úspěchem bude už samotná účast.