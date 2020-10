„Nemůžeme si dovolit trénovat společně, protože ne všichni hráči jsou profesionálové. Navíc venku bychom museli vzít v úvahu počasí a fakt, že se tam nedají dělat házenkářské věci. Takže z tohoto důvodu budeme muset zůstat u individuálních tréninků i příští týden. Dál se uvidí podle aktuální situace a anticovidových opatření. Nicméně si myslím, že individuální tréninky se protáhnou do delšího období,“ uvedl trenér Talentu Petr Štochl.

Spolu se svým asistentem Jiřím Hynkem a kondičním trenérem Adolfem Blechou nařídili hráčům běhací tréninky a posilovací cviky.

„Prostřednictvím aplikací můžeme kontrolovat kilometry, které kluci odběhali. Co se týče posilovacích cviků, tak zpětná kontrola nejde, ale věřím tomu, že i když ne všichni jsou profíci, tak v přístupu jsou profesionálové, a že si uvědomují, že ošizení individuální přípravy znamená šizení sebe sama i týmu. Věřím ale tomu, že máme vyspělé a zodpovědné hráče a že to berou vážně,“ řekl Petr Štochl.

V médiích se objevila zpráva, že příští týden by mohlo dojít k restartu hokejové extraligy a fotbalové nejvyšší soutěže. „Pro házenou je to složitější, protože povolení by přišlo za předpokladu covidových testů, které jsou pro házenkářské kluby finančně náročné. Nejsem si jistý, že se začne současně s hokejem, který se hraje také ve vnitřních prostorech. Obávám se, že se do Vánoc extraliga házené nezačne hrát,“ tvrdil trenér plzeňského Talentu.

Není to nespravedlivé, že fotbal i hokej restartují soutěže dříve než házená?

„Nepřijde mi to nespravedlivé, i když bychom chtěli také hrát, ale tyto sporty jsou schopné z vlastních zdrojů zaplatit testy. Pokud jim vyjdou negativní testy, tak mohou hrát. Jestliže některé sporty si ale nemohou dovolit zaplatit testy, pak se nedá nic dělat,“ myslí si trenér Plzně Petr Štochl.