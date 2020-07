V městské hale na Slovanech se od 18.30 střetnou s prvoligovými Strakonicemi.

Tedy s týmem, kde bude v příští sezoně působit řada hráčů z kádru Talentu, brankář Filip Kaiser, křídla Jan Kačín a Eduard Wildt i spojky Martin Říha, Vojtěch Klaus a strakonický odchovanec Tomáš Nejdl. „Detaily jejich působení ve Strakonicích ještě dořešíme, určitě budeme mít poslední slovo my. Budeme to specifikovat u každého zvlášť. Třeba Tomáš Nejdl je sice Strakoničák, nicméně ten je dál pevnou částí našeho základního kádru. Počítáme s ním. U ostatních hlavně chceme, aby měli co největší herní vytížení,“ vysvětloval Petr Štochl, který se společně s Jiřím Hynkem už pevně chopil trenérského kormidla v Talentu.

Strakonice jsou ambiciózní celek se snahou postoupit do české nejvyšší soutěže. I proto sem z Lovosic přišli další dva odchovanci plzeňské házené David Bičiště a Martin Nový. V plzeňské městské hale na Slovanech ale bude rušno i dopoledne, protože se tady znovu představí i mladíciz Füchse Berlín. Od 10.30 hodin se utkají s pražskou Dukly.