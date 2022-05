O postupu do finále extraligy proti Karviné může rozhodnout už dnes doma. Hraje se od 17 hodin za asistence kamer České televize.

Jak jste prožíval závěr z hlediště?

Byly to nervy, dotahovali jsme. Pořád jsem věřil, že je možnost aspoň vyrovnat. Bohužel se to nepovedlo.

Ale o výsledku se rozhodovalo asi jindy, že?

Řekl bych, že v závěru první půle, kde nám Zubří uteklo o čtyři branky. Ve druhém poločase jsme začali snižovat, ale nestačilo už to.

Jak jste přijal vyloučení?

Nedivil jsem se. Mohla to být červená, ale taky klidně jenom dvě minuty. To je na posouzení rozhodčích.

Teď vám utekl závěr první půle, předtím v Zubří jste měli velký výpadek ve druhém poločase. Čím si to vysvětlujete v zápasech, v nichž jde o všechno a každý by měl být koncentrovaný?

V Zubří jsme neproměnili spoustu šancí, doma potom taky. A když se k tomu připojily jednoduché chyby, ztráty balonů, bylo zle. Dotahování potom stojí spoustu sil a jde to těžko.

Jste ve stejné situaci jako ve čtvrtfinále s Brnem, kdy jste stav 1:2 na zápasy otočili. Dá se tím nějak inspirovat?

Musíme se s tím nějak poprat, nic jiného nám nezbývá. Ale Zubří je silnější soupeř, než bylo Brno. Samozřejmě si však přeju, aby se série ještě vrátila do Plzně. (zs, vlj)