Na jednu z opor nijak nespěchali, chtěli především, aby se stoprocentně vyléčil.

Proto byli smíření i s tím, že začátek extraligy nestihne.

„Já s tím ale počítal,“ usmál se 35letý Jan Stehlík při rozhovoru s plzeňskými novináři. „Samozřejmě, kdyby se vyskytla nějaká komplikace, bylo by to jiné. Ale od operace se všechno vyvíjelo dobře, takže to nasvědčovalo tomu, že budu nachystaný už na začátek extraligy,“ doplnil bývalý reprezentant.

Museli vás trenéři brzdit, abyste něco nepřehnal?

Já jsem se brzdil sám. Vím, jaké to bylo v minulosti, když jsem se dostával zpátky do formy po zranění. (úsměv) Chce to být opatrný. Přijdou totiž chvíle, že máte pocit, že už je všechno dobré, ale musíte být zodpovědný a dodržet harmonogram léčby.

Takže s přibývajícím věkem tělo posloucháte víc, než když jste byl mladší?

No, ono je tělo slyšet dost! (smích) Já ho poslouchám i normálně. Naštěstí po operaci žádné komplikace nenastaly. Teprve v poslední fázi, kdy jsem se do tréninku opřel o trošku víc, koleno oteklo. Ale už je to v pořádku.

Vybaví se vám ještě někdy ta situace z listopadu loňského roku, kdy jste se zranil v poháru se Zubřím, už za rozhodnutého stavu?

Možná už jsem v tu chvíli nemusel být na hřišti. Ale v tom nemá cenu se patlat. Stalo se. Hned jsem věděl, že je zle. A že to bude hodně zdlouhavé se vracet.

Ani na chvíli vás nepřepadly myšlenky, že byste ukončil kariéru?

Ne. Stále jsem měl v sobě, že budu pokračovat. Tělo už se sice ozývá, ale házená mě pořád baví. Měl jsem v hlavě jediné: že se vrátím zpátky.

A nakonec jste ani o moc nepřišel, protože minulou sezonu předčasně ukončila pandemie koronaviru…

No vidíte. Je to skoro, jako by se nic nestalo.

Hlídal se člověk v době covidu-19 nějak víc, když musel docházet za lékaři?

Když začala ta tvrdá opatření, mně už v podstatě končila fáze rehabilitace. Stejně jsem věděl, že bude víc na mně, abych cvičil. Věděl jsem, že péči tady nebudu mít takovou jako ve Francii. Žádné specializované rehabilitační centrum, kde bych byl od rána do večera, nebylo. Jen jsem každý den něco odpracoval sám.

Zmínil jste Francii, kde jste dlouhá léta hrál. Jezdíte tam jako turista?

Nejezdíme tam každý rok. Naposledy jsem tam byl loni. A to jen proto, že jsem potřeboval něco vyřídit. Pak jsme tam byli i s rodinou na dovolené, viděli se s pár známými, kteří mi tam zůstali. Ale není to tak, že bych tam musel každoročně. Letos jsme to ani neměli v plánu.

Z Francie jste se vracel pro český titul. Ten už máte, kde teď hledáte motivaci?

Plzeň si musí dávat v extralize nejvyšší cíle. Máme v Čechách takovou pozici, že nás to zavazuje. Ale samozřejmě se může stát cokoliv, nečeká nás nic snadného. Uvidíme. Chceme být určitě co nejvýš, to je náš cíl.

Stihl jste sledovat i hráčský pohyb u konkurence? Kdo by měl být na čele extraligové tabulky?

Něco jsem sledoval. Kluby jako Karviná nebo Dukla budou nahoře pořád. A někdo určitě přibude z nižších pozic. Tipuju Kopřivnici, Frýdek-Místek, Brno. Uvidíme, jak si kde sednou posily.

Vám v létě přibyl konkurent na pravou spojku, z Německa se vrátil Petr Linhart. Vyhecovalo vás to?

Potřebovali jsme to, když chcete hrát o příčky nejvyšší, musíte mít posty minimálně zdvojené. Sezona je dlouhá, můžou zase přijít nějaká zranění. Nejde odehrát v každém zápase šedesát minut. S Petrem se známe, žádný problém mezi sebou nemáme. Je dobře, že přišel.

Také máte nové trenéry Petra Štochla a Jiřího Hynka. Pociťujete změnu?

Zapracovávají své věci, něco hrajeme jinak. Hodně lpí na různých detailech. Pro některé kluky to může být nové, já s tím problém nemám, jsem na to zvyklý z ciziny. Fyzická příprava byla trošku jiná. Ale běhání je furt běhání (úsměv).

Trenéři také chtějí zlepšovat individuální dovednosti. Může to být ještě i váš případ, v 35 letech?

Je to hlavně pro mladé, aby si házenou srovnali v hlavě. Ale zlepšovat se můžu i já, ve spoustě věcí. Pracovat na sobě musíte stále.

Minulá sezona se nedohrála. Nemáte obavu, že se i v té nové můžou zápasy odkládat nebo dokonce rušit?

To se samozřejmě může stávat. Ale my hráči si o tom můžeme povídat, nic víc. Nemá smysl se v tom babrat.

I kvůli situaci kolem koronaviru se Talent po delší době nepřihlásil do evropských pohárů. Co na to říkáte?

Asi je to rozumné. Bylo by to hodně náročné, nejen finančně. Mohly by třeba přibýt povinné testy, některé státy zavírají hranice… Situace je nadále nejistá, ani politici neví, co bude za pár dnů. To se týká i sportu.