Letos po pětizápasové finálové bitvě s Karvinou už zvedl plzeňský rodák pohár pro vítěze nad hlavu. V neděli vykročí Talent tým Plzeňského kraje za obhajobou, od 10.30 hostí Nové Veselí.

A teď můžete s jistotou říct, že vaše mise byla splněna?

Myslím, že někteří lidé nám nevěřili, dokonce i tady v Plzni se takoví našli. Ale my jsme to zvládli a všem jsme dokázali, že ještě nepatříme do starého železa.

Bude těžké hledat motivaci?

Ne, jedeme dál, úspěch se nikdy neomrzí. Předtím jsme získali tři tituly v řadě, pak dvě stříbra, zase zlato… O naši motivaci fakt nouzi nemám.

Je vaší výhodou, že tým se příliš nemění? Pořád máte kolem sebe známé tváře…

Je znát, že jsme spolu dlouho. Třeba se Stehlasem (Jan Stehlík) hrajeme v Plzni teprve druhý rok, ale předtím jsme se potkávali v nároďáku. Sedlo si to. Teď se příprava hodně povedla Linovi (Petr Linhart) na křídle. Moc mu přeju, aby to vydrželo.

V přípravě jste ale prohráli šest zápasů proti týmům z Německa…

Trenéři zkoušeli sestavu i různé varianty. Šanci dostali všichni, na výsledek se tolik nekoukalo. Co si tak pamatuju, my jsme přípravu v Plzni nikdy neměli vynikající. Ale počítá se až extraliga a hlavně závěr sezony.

Na psychice ty porážky stopy nezanechaly?

Kdepak. Jsme tak zkušený mančaft, že výsledky z přípravy nikoho nerozhodí.

Vás osobně v létě trápila zraněná třísla, už jste fit?

Jsem na sto procent připravený, tedy na házenou. Ale při fotbálku nemůžu střílet placírkou. (smích)

Nedávno jste oslavil 29. narozeniny. Cítíte se sportovně na vrcholu?

Asi by to tak mělo být. Přibývají nejen léta, ale i zkušenosti. Když mi něco nejde, nepodělám se, spíš hledám cesty, jak se vyhrabat zpátky. Cítím, že kariéra pomalu graduje, fyzicky, silově i herním myšlením bych měl být nahoře. A hlavně se těším, že do hal zase můžou fanoušci, bez nich to není ono.