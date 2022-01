První ligový zápas ho ve Francii čeká až 5. února, kdy jeho tým hosté Chambéry Savoie, kde léta působil jiný Plzeňák Karel Nocar.

Pojďme ale ještě zpátky k Euru, co pro vás účast na šampionátu znamenala?

Splněný sen. Vždycky jsem se chtěl dostat na takovou akci, takže jsem nadšený.

Nakonec jste dostal i dost prostoru, čekal jste to?

To ne, ale počítal jsem, že se na hřiště podívám. Byl jsem připravený odvést maximum, co nejlepší výkon.

Hodně se mluví o tom, že tým má to nejlepší před sebou. Souhlasíte?

Říká se to. (úsměv) Máme v týmu dost mladých kluků, potenciál tam je. A tím, jaké jsme na Euro podávali výkony, jsme se zavázali k tomu, abychom tak šlapali i dál.

Jaké úkoly před vámi budou po návratu do klubu?

Budeme se snažit zůstat ve středu tabulky, abychom se nepropadli do boje o sestup.

Hrál jste v Německu, Švýcarsku, teď jste ve Francie. Byl to vždy posun v kariéře?

Zatím to tak beru. Na svůj věk už jsem toho prošel docela dost, ale vždycky jsem přestupoval do lepšího klubu, do lepší ligy. A myslím, že mi to v kariéře pomohlo.

Byl klíčový pro váš vývoj odchod do akademie v Melsungenu už v dorostu?

Asi jo, hodně mi to pomohlo. Nejen sportovně, ale musel jsem se postarat sám o sebe. naučit se vařit, uklízet si sám, žít tam bez rodiny.

Bylo to složité období?

Když jsem se rozhodoval, tak jsem o tom nepřemýšlel. Ani pak jsem to tak nevnímal. Ale když se teď podívám zpětně, nevím, jestli bych do toho šel znovu.

Přestup do Francie byl pro vás návrat do země, kde jste se narodil…

Bral jsem to tak, nějakou část života jsem tam prožil. Francie je můj druhý domov.

Slovíčka jste oprášil rychle?

Některá ano. Ale sám cítím, že to není úplně perfektní. Za půl roku, za rok to už bude v pořádku.

Jak jste na tom jinak s jazyky?

Německy si troufnu říct, že se domluvím. Určitě lépe než francouzsky. Anglicky mluvím taky plynule, tak ještě vypilovat francouzštinu.

Ptám se i proto, jestli máte nějaké vysněné angažmá?

Asi bych se chtěl vrátit do bundesligy. Ale je přede mnou ještě dlouhá cesta. Kiel by nebyl španý. (úsměv)