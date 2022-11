„Měl jsem to jednodušší v tom, že jsem jen zakončoval akce, které mi kluci připravili,“ říkal 25letý odchovanec strakonické házené, který už pátým rokem hájí v nejvyšší české soutěži barvy Talent týmu Plzeňského kraje.

Předpokládám, že výhra v Karviné vás potěšila?

Těší hodně, samozřejmě. V Karviné se nevyhrává snadno, ani tentokrát to nebylo jednoduché, museli jsme bojovat. Soupeř sice nebyl kompletní, ale to my také ne. Tohle vítězství je pro nás hodně důležité. Věřím, že nás nakopne. Snad jsme tak splatili nedávnou porážku v Zubří

Vy sám jste nasázel devět gólů, to je slušná porce. Cítil jste se dobře?

Dařilo se mi, střelecky mi to tam padalo. Já jsem vlastně zakončoval akce, které mi kluci připravili, takže jsem to měl jednodušší. I tak bylo ještě dost ran, které mně tam nespadli. Doufám tedy, že příště to bude lepší.

Zdroj: Youtube

Při absenci Milana Škvařila dostáváte v poslední době hodně prostoru, jak se s tím vyrovnáváte?

Já bych řekl, že hraju až moc. Ani bych tolik nepotřeboval. Zvlášť teď, když bylo zápasů tolik, pět v deseti dnech. Ale snad jsem se té role zhostil dobře a dobrá forma vydrží. Doufám, že jsem si nějaké góly nechal do dalších zápasů.

Jako první přijede do Plzně ve čtvrtek Kopřivnice, jaký to je soupeř?

Pro mě je to nepříjemný, vždycky jsou nepředvídatelní. Nikdy nevíme, s čím přijedou. Jejich kádr se před sezonou dost změnil, zpočátku ani neměli leváka. To se podepsalo i na výsledcích, proto prohráli třeba ve Strakonicích.

Ale zdá se, že na vás se naladili dobře, naposledy porazili doma pražskou Duklu (35:30). Je to důkaz, že jejich forma jde nahoru?

Jeden zápas ještě o velké formě nesvědčí. Ale musíme k tomu přistoupit zodpovědně, odpracovat to jako každý jiný zápas. Pokud podáme standardní výkon, měli bychom to zvládnout.

V minulých sezonách měli v kádru hodně cizinců, kteří postupně odešli a zůstal jen Brito Benítez. Jsou pro vás teď díky tomu čitelnější?

Asi nezáleží, jestli je to cizinec nebo není. Furt je to tým, který nějakým způsobem pracuje, připravuje se na nás. Je to o tom, jak se připravíme my a v jaké kvalitě budeme zvládat herní činnosti.

Při posledním mistrovském tažení vás Kopřivnice ve čtvrtfinále hodně potrápila. Ještě se vám ta série někdy vybaví?

My jsme se protrápili asi každou sérií v poslední době. (smích) Teď je to jiný boj, momentálně hrajeme asi lepší házenou. Funguje to a věřím, že zvládneme i zápas s Kopřivnicí.

Co by na ně mělo platit?

Když předvedeme dobrou házenou, zvládneme taktiku a přidáme potřebnou bojovnost.