„Zubří na to nebylo vůbec připravené, že půjdu na spojku,“ usmíval se pak Petr Linhart v rozhovoru s novináři, na ruce držel dcerku.

A vy jste připravený byl?

Nějaký čas jsem spojku hrál, takže to nebylo úplně nové. Když se před zápasem zranil Marek Korbel, zatrénoval jsem si oba posty.

Jaké jste měl pokyny?

Potřebovali jsme střelbu z dálky, která nám ve čtvrtfinálové sérii s Brnem chyběla. Teď jsme se o to s Milanem Škvařilem měli pokoušet.

Vypadalo to, že jste se rychle dostal do pohody.

Jak dáte jeden dva góly, víc si věříte a vytváříte si i další šance. Když se zvedne psychika, jde to snáz.

Jak je to před první ranou? Musíte se do ní trochu nutit, nebo to přijde samo?

Samo to nepřijde, musím vyhodnotit situaci, aby byla stoprocentní a dal jsem gól.

Rozhodl závěr první půle, kdy se Zubří dotáhlo na jedinou branku, ale vy jste mu znovu odskočili?

Myslím, že úplně to nerozhodlo, ale psychicky jsme na tom byli lépe. Místo, aby bylo skóre jen o gól, šli jsme do šaten plus čtyři..

Dostali jste teď Zubří trochu pod tlak, že doma musí zvítězit. Jet do Plzně za stavu 0:2 by mohlo být kritické.

Přesně tak, oni sem jelis tím, že vyhrají. Naposledy doma nás porazili o deset. Ale tam jsme byli oslabení. Spousta kluků byla po covidu a teď jsme v plné síle.

Co ještě první zápas ukázal?

Že jsme stále ta Plzeň, která tady byla dřív a vyhrávala tituly. Teď jsme ukázali, že se s námi pořád musí počítat.

Říká se, že byste měl po sezoně Plzeň opustit…

Plzeň opustím, ale nevzešlo to z mojí strany. Tím bych to asi uzavřel.

