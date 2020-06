V pondělí se Linhart zapojil do letní přípravy Talentu. „Z mé strany je zájem, ale stoprocentního není nic, protože se může kdykoliv něco stát. Bude záležet na trenérech, jak se jim budu zamlouvat. Potřebují mě mít na očích alespoň dva týdny. Měl jsem dlouhodobý výpadek, ale myslím si, že jsem nezapomněl hrát házenou. Smlouva není podepsána a ani jsme ji ještě neřešili,“ řekl Petr Linhart.

Můžete už trénovat bez omezení?

Teď už je všechno v pořádku. V úterý jsem byl s kolenem na testech a dopadly velice dobře. Mnohem lépe než ty před čtyřmi měsíci. Takže už jsem zdravý.

Trénoval jste individuálně, abyste stačil v přípravě Talentu?

Ano. V koronavirové době jsem se připravoval a trénoval v Německu se Štěpánem Zemanem.

Kdy jste hrál poslední zápas?

26. ledna 2018 přípravné utkání proti Aue, kdy jsem si zranil koleno.

Vaši kariéru doprovází zranění docela často. Jak jste snášel období bez házené?

Zpočátku si každý říká, že se vrátí silnější, ale když se postupem času objeví komplikace, přestává tomu věřit. Já jsem stále věřil v návrat, nechtěl jsem se na házenou vykašlat a šel jsem si za tím svým. Samozřejmě byly chvilky, kdy jsem si říkal, že se na to vykašlu, ale druhý den jsem se probudil s tím, že chci házenou hrát třeba ještě pět let. Řekl jsem si, že za tím půjdu a budu to chtít dokázat.

Proč jste se rozhodl z ciziny vrátit?

V Plzni jsem odehrál spoustu hezkých sezon a rozrostla se nám rodina, tak jsme se chtěli s manželkou vrátit do Čech.

Jak hodnotíte zahraniční angažmá ve Francii a v Německu?

Byla to velká zkušenost. Toulouse hrálo první ligu, v níž působí spoustu výborných házenkářů. Na hřišti jsem ale nedostával moc příležitostí. V Plzni jsem hrál 60 minut, ale ve Francii 15 nebo 20 minut. Nebylo to ono a cítil jsem, že potřebuju změnu a dál se vyvíjet. Proto jsem se rozhodl pro Coburg hrající druhou bundesligu. Na hřišti jsem dostal větší čas, a když už jsem začal pořádně hrát, tak jsem se zranil. Následovala etapa léčeb a tří operací kolena. Vyvstala otázka, jestli je moje kariéra u konce. Bylo to o hlavě a vůli, zda budu ještě chtít hrát házenou. Tu vůli jsem měl a dva a půl roku vydržel. Teď už to všechno snad bude v pořádku.

Jak se od vašeho odchodu změnil kádr Talentu?

Myslím si, že zhruba polovinu hráčů jsem ještě zažil. Milan Škvařil a Miky Tonar odešli, ale zase se vrátili. Pamatuji Šindeláře, Vinkelhöfera, Šmída, Herajta, Ivančeva, ale jinak je mužstvo celkem hodně omlazené.

Těšíte se na obnovení spolupráce na spojce se Škvařilem a Tonarem?

Určitě. V tomto triu spojek jsme získali tři tituly v řadě. Doufám, že spolupráce bude nadále dobrá, abychom dosáhli skvělých výsledků jako v sezonách, kdy jsem v Plzni působil.

Na pravé spojce je konkurence v podobě Jana Stehlíka, kterého znáte z reprezentace…

Dokážeme si vyhovět a myslím si, že nám to bude dobře klapat. Bude záležet na trenérech, jestli každý dostaneme zhruba stejný čas a tím pádem i déle vydržíme. Honza už taky není nejmladší a rovněž je po operaci kolena. Trenéři ale počítají i s tím, že bych měl občas hrát i na svém bývalém postu – pravém křídle.

Přemýšlíte o návratu do reprezentace, když příští rok bude mistrovství světa?

Určitě ne. Už nejsem úplně nejmladší hráč a mám toho už hodně za sebou. Musel bych odehrát spoustu dalších zápasů a v reprezentačních přestávkách si raději dám individuální rehabilitační trénink.