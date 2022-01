„Byl jsem samozřejmě zklamaný, že jsem si ani jednou nezahrál. Ale to já neovlivním, byla to trenérova volba,“ řekl Marek Korbel po návratu do Plzně, kde už se chystá na obnovení bojů v extralize. Už v neděli hostí Talent na palubovce městské haly na Slovanech od 10.30 hodin Frýdek-Místek.