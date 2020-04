„Makám na stavbě, už nějaký čas chodím Milanovi pomáhat,“ hlásil Milan Ivančev. „Je to lepší, než abych ležel doma na gauči a hrál Play station. Nevím, co jiného bych dělal,“ doplnil s tím, že už se nahlásil na ambasádě a čeká, kdy bude moct vyrazit domů za rodinou.

„Může to trvat dva dny, ale také týden. Čekají, až nás bude aspoň 150 a pak nás dopraví do Srbska,“ vysvětloval Ivančev, který udržuje každodenní kontakt s rodinou alespoň po Skypu.

V srbském Novém Sadu na něho čekají manželka a rok a půl starý synek. „Není to jednoduchá situace, zvlášť pro ně. V Srbsku platí od sedmi do pěti odpoledne zákaz vycházení, o víkendu se ven nesmí vůbec. My máme v Novém Sadu byt, takže si dokážete představit, co to je pro malého,“ popisoval 34letý srbský házenkář, který působí v Plzni už od září 2015.

A pár sezon po sobě říkal, že to je vždy jeho poslední. „Teď mi zase končí smlouva. Ale uvidíme, jak se všechno vyvine,“ nechal si otevřená vrátka. A i když mu chybí manželka se synem, v Plzni zdomácněl.

„Našel jsem tady druhé rodiče. Ty od Milana Škvařila se o mě perfektně starají,“ jmenoval Libuši a Milana, házenkářské nadšence.