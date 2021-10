Vyhráli jste posledních šest zápasů. Je patrný vzestup formy?

Zatím to tak vypadá, i když poslední vítězství s Duklou bych tolik nepřeceňoval, protože ta oproti minulé sezoně oslabila, takže bylo povinností na jejím hřišti získat dva body.

Na hřišti dostáváte více času, a tím roste vaše forma. Souhlasíte?

Dostávám dost času a prostoru na hřišti, ale vždy se na mém výkonu najde něco, co si můžu vyčítat. Trenéři také najdou chyby, jsem rád, že mi to řeknou. Doufám, že forma vydrží ještě nějakou chvíli, ale hlavně si přeju, aby se dařilo týmu.

Tomu se rovněž daří bodovat…

Určitě je vidět, že jsme se od prvního zápasu extraligy zlepšili. Přesto si myslím, že bychom se ještě měli zlepšovat a rozhodně se neuspokojit dvěma nebo třemi vítězstvími. Musíme pořád makat, nepolevit a neponechat nic náhodě.

Co tedy vázne?

V útoku někdy, řešíme zakončení i kombinace uspěchaně. Chtělo by to větší trpělivost. Někdy chybujemev obraně. Samozřejmě že nikdy to nebude dokonalé, ale je třeba se zaměřit na chyby, které jsou spíše systémové než individuální.

V sobotu hrajete s Brnem, odkud pocházíte.

Ano, ale já jsem s házenou začínal v Juliánově (TJ Sokol Juliánov Brno, pozn. aut.). Když ještě hrál za Brno Lukáš Václav, s nímž jsem začínal v Juliánově, byly zápasy s Brnem pro mě trochu specifické.

Takže teď už je pro vás Brno soupeř jako každý jiný?

Určitě. Nejsem s Královopolskou (SKKP Handball Brno, pozn. aut.) vůbec spojený. Je to brněnský mančaft, ale tím to jinak končí.

Jak byste charakterizoval Brno, které minulou sezonu nenaplnilo ambice?

Nejen minulou sezonu. Vysoké ambice mají už dlouho. Uvidíme, stále věří práci trenéra Hladíka, že brněnskou házenou zvedne, ale zatím se to nepodařilo. Jsem zvědavý, jaké bude Brno tuto sezonu, když koupilo některé zahraniční hráče. Myslím si ale, že obraz hry se moc nezmění, protože mají stejného trenéra.

Kudy povede cesta ke dvěma bodům?

Musíme opět o trochu zlepšit výkon, jaký jsme předvedli proti Dukle. Hrát celých 60 minut, a nikoliv jen 45 minut. Soupeři od začátku ukázat, kdo je na hřišti pánem. Doma nebereme nic jiného než dva body.