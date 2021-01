Návrh realizačního týmu včera potvrdila Exekutiva Českého svazu házené. „Posuzovali jsme vícero aspektů, rozhodující byl zdravotní stav hráčů. Včera bohužel přibyli další dva pozitivní, celkově už jich je dvanáct,“ vypočítával předseda Českého svazu házené Jaroslav Chvalný s tím, že stále pozitivní zůstávají i oba hlavní trenéři Jan Filip a Daniel Kubeš.

A čerstvě také od juniorky povolaný Pavel Pauza, který za ně zaskočil. Ze zdravotních důvodů se nemůže šampionátu zúčastnit ani dalších pět hráčů, takže z původně 21 nominovaných by nyní mohli odcestovat jen čtyři.

Kritická situace

„I ze sportovního hlediska by tak naše účast na šampionátu byla velmi na pováženou. Byl by to velký hazard se jménem české házené,“ doplnil svazový předseda, který přitom ještě v pondělí tvrdil: „Pevně věřím, že se zúčastníme. Klády, co nám při tom padají pod nohy, budeme přeskakovat.“

Jenže ty klády je nakonec zasypaly a Češi na světový šampionát, na který se probojovali po šesti, nejedou. „Myslím, že jsme udělali maximum, ale v tuhle chvíli je situace kritická. Nebyli bychom ani schopni naplnit zápasovou soupisku, tři posty třeba nemáme pokryté vůbec,“ vysvětloval neúčast předseda reprezentační komise Daniel Čurda.

A stejně jako ostatní připustil, že šlo o nejhorší rozhodování v kariéře. „Nic podobného jsem v kariéře nezažil jako trenér, ani předtím jako hráč,“ hlásil jeden z trenérů Daniel Kubeš z německého bydliště, kde je v karanténě. I tak si každý den volal se svým kolegou Janem Filipem. I když s hráči byli v kontaktu jen online, stále řešili, jak poskládat tým, koho z náhradníků povolat. Chystali hráče alespoň teoreticky, protože trénovat jich mohla jen hrstka.

Obrovské zklamání

„Tolik přípravy u videa jsem snad ještě nikdy neměl,“ pousmál se už v průběhu týdne plzeňský odchovanec Roman Bečvář.

A nakonec přišlo všechno vniveč. „Do poslední chvíle jsme všichni doufali, že odcestujeme. Už kvůli hráčům, v poslední době zažívali obrovský stres, teď ho střídá zklamání,“ říkal kouč Kubeš.

Účast na mistrovství světa měla být vrcholem současné party, kde vedle ostřílených borců, dostávají šanci talentovaní mladíci.

„Viděli jsme v týmu potenciál. Ale každým dnem to bylo ale obtížnější, protože odpadávali další hráči,“ doplnil druhý z trenérského tandemu. Definitivní zlom pak nastal včera dopoledne, když byly testy dalších dvou hráčů pozitivní. „Teď už nevidíme světýlko na konci tunelu,“ říkal Jan Filip smutným hlasem.

Přestože dějiny házenkářských šampionátů nic podobného nepamatují, neměl by hrozit Českému svazu házené žádné postih. „S touto potencionální hrozbou museli pořadatelé počítat,“ říkal svazový předseda Jaroslav Chvalný.

Za Čechy by měla zaskočit Severní Makedonie. Ale nemusí to být jediná absence - Spojené státy mají v týmu 18 pozitivních hráčů…