Vítězné dvojí loučení

Slezané jsou mistry po čtyřech letech. S karvinským publikem se vítězně loučil nejen Vojtěch Patzel, který odchází do Německa, ale i odchovanec klubu Jan Sobol. „Můžu prozradit, že to byl můj poslední zápas. Proto jsem rád, že jsme ho zvládli,“ řekl Deníku Sobol, který tak končí bohatou a úspěšnou kariéru.

Mistři republiky v házené. Baník Karviná.Zdroj: Ivo Dudek

Právě on a spolu s ním další lídři Baníku táhli mužstvo za rozhodujícím vítězstvím. Karvinští Plzni nedovolili ani jednou jít do vedení, celý zápas si udržovali převahu a nakonec své vedení uhájili. Neprohráli doma ani jeden extraligový duel.

K výsledku svého celku znovu přispěl brankář Mokroš, který chytil hostům několik tutovek, ale i střelecky disponovaní Patzel, Solák a Sobol. „Branky si mezi sebe rovnoměrně rozdělili. Dnes to byl výborný kolektivní výkon, kluci dokázali, že za ten rok opravdu psychicky vyzráli,“ pochvaloval si trenér Karviné Michal Brůna, mimochodem první muž v historii karvinského handbalu, který získal titul jako hráč i jako trenér. „A ještě jako prezident klubu,“ zasmál se Brůna.

Zdroj: Deník/Martin Ruščin

„Ale ne, jsem rád, že jsem mohl klubu tímto splatit, že mě tady vychovali a umožnili mi prožít hezkou sportovní kariéru,“ poznamenal Brůna.

Jeho protějšek Petr Štochl sportovně pogratuloval Baníku k zisku titulu. „Upřímně nás play off nezastihlo v úplné top formě, většinou jsme to tahali na sílu. Odehráli jsme v každé sérii pět zápasů, možná se to na nás trochu podepsalo, ale stěžejní roli bych tomu nepřikládal. Dneska jsme byli o něco horší, tak to prostě je,“ dodal férově Štochl.

Baník prohrál v Plzni, o titulu se rozhodne v neděli v Karviné

Sezonu i přes porážku ve finále hodnotil jako úspěšnou. „V evropském poháru jsme se dostali do čtvrtfinále, kde Plzeň nikdy nebyla. K tomu stříbro z ligy a zisk Českého poháru. Sezona určitě neúspěšná nebyla,“ mínil.

Trenér Karviné Michal Brůna se objímá s Vojtěchem Patzelem.Zdroj: Deník/Jakub Pryček

A co tedy rozhodlo finálovou sérii? Bylo to nakonec přece jen domácí prostředí? „V sezoně odehrál každý tým hodně těžkých zápasů, nakonec měl Baník po základní části o jednu výhru víc, takže si zasloužil mít díky tomu rozhodující zápas doma. Využil toho. Ono domácí prostředí vám vždycky dodá nějaké to procento k dobru, ale my jsme tak zkušený tým, že by nám to nemělo vadit. Navíc v takové parádní atmosféře se dobře hraje i nám. Baník měl zkrátka v play off lepší sportovní formu a můžeme mu jen pogratulovat,“ zakončil sympaticky Petr Štochl.

Brůna chválil

„Samozřejmě že domácí prostředí rozhodlo, i když i letos jsme hráli pod tlakem rozhodujícího zápasu doma, což může být vachrlaté, zvlášť když Plzeň je nejzkušenější tým v lize a jen tak z něčeho se nepodělá,“ souhlasil i Michal Brůna.

Mančaft pochválil. „Dneska jsem spokojen. Kluci to zvládli, nedovolili jsme jim přiblížit se na méně než dva góly, pořád jsme měli hlavy nahoře,“ pochvaloval si.

Jak dopadne čtvrté finále? Házenkáři HCB chtějí titul

Odcházející Vojtěch Patzel se ještě 40 minut po zápase fotil s fanoušky. Po sezoně jej čeká výzva v podobě druholigového VfL Lübeck–Schwartau v Německu. „Po loňské sezoně jsem klukům řekl, že odtud neodejdu, dokud tady nezískám titul,“ ulevilo se Patzelovi, že si položku zisk domácího titulu může odškrtnout.

Baník Karviná – Talent Plzeň 31:26 (15:13)

Sled: 2:0, 5:2, 7:3, 9:5, 9:7, 11:9, 14:11, 17:14, 19:15, 21:16, 23:19, 26:22, 29:24. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmičky: 2/1:5/3. Vyloučení: 4:6. Diváci: 2215. Konečný stav série: 3:2.

Karviná: Mokroš, Marjanović, Tabara – Franc, Mlotek, Jan Užek 3, Solák 6, Patzel 7/1, Sobol 6, Skalický 3, Růža 2, Nantl 2, Fulnek 2, Halama, Petrović, Široký. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Plzně: Škvařil 6, Vinkelhöfer 6/2, Režnický 5.