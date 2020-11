Talent tým Plzeňského kraje v neděli od 10.30 hodin hostí v hale na Slovanech Maloměřice. Utkání se hraje bez diváků.

„Už jsme si je nastudovali, ale musíme se soustředit na svůj výkon, abychom zahráli tak, jak se chceme prezentovat a v čem se chceme v sezoně nadále zlepšovat. Viděli jsme tři zápasy. Maloměřice jsou o trošku silnější než minulou sezonu, ale zásadní výkonnostní změny u nich nejsou,“ řekl trenér Talentu Petr Štochl.

Poslední extraligový zápas (4. října) proti Frýdku-Místku Plzeň vyhrála 35:33. „Pauza nás trošku přibrzdila, protože zabudováváme nové věci. Po měsíci a půl musíte zase znovu začínat, což je nepříjemné. Jsem ale přesvědčený, že když předvedeme náš dobrý, solidní výkon, jsme schopní zápas zvládnout,“ uvedl Štochl.

Plzeňští házenkáři jsou pátí se šesti body, Maloměřice se krčí na posledním místě bez bodu.

Přípravu v hale s míčem Západočeši zahájili v pondělí, tři týdny udržovali fyzickou kondici venkovními individuálními tréninky. Bude stačit týden v hale před ostrým zápasem? „Zvládneme sedm tréninků za týden. Většinou jsme se zaměřili na házenkářské věci. V podstatě na to, abychom si zvykli na halu, na míč, na spolupráci, na individuální činnosti. Z tohoto pohledu samozřejmě týden přípravy nestačí, ale je to pro všechny stejné a musíme se s tím vypořádat stejně jako ostatní týmy,“ je jasné trenérovi Talentu.

„Tréninky v hale jsme všichni přivítali. Individuální tréninky a běhání po lese jsou potom stereotyp. Společný házenkářský trénink je teď o to příjemnější,“ těší Štochla.

Podle něj hrozí zranění kvůli nedostatečnému počtu tréninků a vysokým rizikem jsou i pozitivní testy na covid-19. „Nechci, aby to bylo špatně pochopené, ale předpokládám, že se málokterému týmu vyhne koronavirus. V tom jsme v nevýhodě, že jsme kluky zatím nemocné neměli. Na druhou stranu jsem rád, že si tím většina neprošla, protože to není nic příjemného. Na druhou stranu, riziko, že se ještě nakazí, je tím vyšší. Ale co se týče zranění, snažili jsme se začátek týdne dělat pozvolna, abychom kluky nezatížili příliš, aby nehrozilo zranění,“ konstatoval Petr Štochl.

Házenkáři, realizační tým a rozhodčí nesmí mít před zápasem test starší než 48 hodin. „Na druhou stranu se nemusí testovat 'promoření' účastníci utkání po dobu 90 dní,“ přiblížil některé z podmínek restartu prezident Českého svazu házené Jaroslav Chvalný.

Kvůli omezení platnosti testu na 48 hodin sešlo z původních plánů na sehrání více utkání od pátku do neděle. „Jakmile dokončíme 10. kolo, vyhodnotíme další postup. Třeba i otázku více utkání v týdnu,“ dodal Chvalný.

Pravidelné testování obnáší finanční zatížení pro kluby. „Svaz přispěje na první test, ale jinak většinu nákladů na testy ponesou kluby. Doufejme, že povinnost testovat drahým PCR testem před každým utkáním nebude trvat dlouho,“ věří Jaroslav Chvalný.