Pro členy Klubu orientačních sportů (KOS) Slavie VŠ Plzeň byl zvlášť úspěšný.

„Nejúspěšnější za hodně let zpátky,“ zdůrazňuje Ondřej Vodrážka, šéftrenér „Kosáků“ – klubu založeného v roce 1968, který v současnosti sdružuje 142 členů a z toho 70 do 23 let.

„V reprezentaci jsme měli osm borců a naši mladí přivezli z mistrovství světa a Evropy jedenáct medailí,“ vypočítává s hrdostí někdejší úspěšný reprezentant v lyžařském orientačním běhu (LOB) a evropský vicemistr z roku 2008.

Jeho následovníci posunuli laťku ještě výš.

Nejvíc asi devatenáctiletý Jan Hašek, který si v Dánsku na světovém šampionátu juniorů v orientačních závodech na horských kolech (MTBO) vybojoval třikrát zlato a z Německa si přivezl dva evropské tituly. K tomu na vrcholných akcích bral ještě čtyřikrát stříbro.

„Honza je specialista na MTBO, které kombinuje s lyžařským orienťákem. Tři čtvrtě roku je na kole a zbytek času na lyžích. Zúročuje zdravé sebevědomí a na tratích téměř nechybuje,“ charakterizuje Vodrážka talentovaného kluka z Plzně, který doma obhájil titul nejlepšího juniora v MTBO a LOB.

Haškův týmový kolega Lukáš Richtr byl zase vyhlášen dorostencem roku v LOB. Na mistrovství Evropy ve Švédsku se podílel na čtvrtém místě české štafety a na domácích tratích k tomu sklízel úspěchy v klasickém orientačním běhu.

„Lukáš je českým mistrem z krátké trati a z klasické má bronz. A to je v pěším orienťáku daleko větší konkurence než v dalších odvětvích. Utkává se zhruba s šedesátkou kluků, z nichž deset má ambice na medaili,“ upozorňuje Ondřej Vodrážka.

Kromě toho Richtr přispěl k zisku českého bronzu ve štafetách a také v závodech osmičlenných klubových družstev. Tohle umístění si Vodrážka zvlášť cení.

„V minulých letech jsme měli problém dát tým vůbec dohromady a za úspěch se považovalo být v deseti. Medaile si tak hodně vážíme,“ prohlásil jeden z pěti trenérů, kteří v klubu pečují o mladé závodníky.

Úspěšnou sezonu má za sebou také junior Ondřej Hasman. Pokračovatel sportovního klanu (dědeček Zdeněk Hasman byl výborný cyklista) se podílel na zisku světového zlata české štafety v MTBO a stříbra na mistrovství Evropy ve stejné disciplíně. Vedle toho bral individuální evropské stříbro.

„Ondřejova výkonnost stále roste. Začíná šlapat na paty i Hášovi (Janu Haškovi), na vrcholných akcích se však ještě potřebuje zbavit svazující nervozity,“ podotýká Vodrážka.

Výrazné výsledky si v minulé sezoně připsala v MTBO také juniorka Alexandra Svobodová, členka bronzové štafety z juniorského MS a stříbrného týmu na Evropě, či Ondřej Kovář.

Na lyžích potom Tereza Macholdová, která do klubu přišla z Ústí nad Labem. Dále Kateřina Černá, původem z Mariánských Lázní, a také Plzeňák Marek Hasman.

„Marek však nastoupil na gymnázium do Jilemnice a tam se nyní věnuje biatlonu. V klasickém orienťáku se bronzem na českém mistráku blýskl Filip Šauli,“ doplňuje klubový šéftrenér.

Vedle tréninků pro mládež pořádá plzeňský KOS i další akce. Třeba běh Třikrát hradišťskou strání, na Štědrý den Lobezský botokros a také řadu závodů v orientačních sportech. „Tím největším je MTBO5day, pětidenní akce na horských kolech, kde startuje více než sedm set závodníků,“ říká Vodrážka.