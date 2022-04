Svůj osmý gól v sezoně zaznamenal Hanuš v sobotu na hřišti Letohradu, kde Plzeň vydřela nečekané vítězství 3:1. „Je to hodně důležitá výhra. Tabulkově nic neřeší, ale pro sebevědomí je to důležité. Ukázali jsme si, že bojovností a poctivým výkonem dokážeme vyhrávat zápasy. Někdy jsou tyhle výjezdy takové specifické a většinou to bývá tak, že když přes celou ČR jede málo hráčů, více se semknou a dokáží i vyhrát. To se potvrdilo i v sobotu,“ řekl pětadvacetiletý odchovanec Mečounů.

Plzeňané na východě Čech brzy prohrávali, ale následně zavelel k obratu právě Hanuš.V útočném pásmu vybojoval v souboji míček, od pravého mantinelu si ho navedl na střed a prostřelil gólmana mezi nohama.„Pomohlo nám vyrovnání na 1:1. Pak jsme to i přes hodně chyb odmakali a dotáhli do vítězného konce. Odbojovaný zápas od všech hráčů, hodně zblokovanych střel,“ těšilo Hanuše.

Talent je už na pokraji vyřazení

Ten se pokusil i najít důvod trápení Plzeňanů v letošní sezoně. „Je to takové všechno v křeči. Máme to už v hlavách a nemůžeme to z nich dostat. Víme, kde je problém, víme, co nás trápí. Nedokážeme ale přenést věci z tréninku na hřiště,“ vysvětloval kapitán Mečounů, který prožívá neúspěchy týmu více než v dřívějších letech.

„Kluci mě nepoznávají. Dřív jsem byl vždy klidný, ale teď jsem schopný vybouchnout někdy i během zápasu. Je to asi i novou rolí, kterou mám, a také tím, že se tým hodně omladil,“ pokračoval Lukáš Hanuš, jemuž dobré výkony přinesly i pozvánku do reprezentačního dresu.

Pokud bude pokračovat i nadále ve svých dobrých výkonech, má šanci se probojovat na mistrovství světa. „To je sen každého hráče. Je to i můj cíl dostat se do závěrečné nominace. Snažím se pro to dělat maximum,“ dodal šikovný hokejbalista, jenž se živí jako učitel.

