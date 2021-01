„Po vyhodnocení všech informací jsme konstatovali pochybení managementu reprezentačního družstva mužů, které mělo příčinnou souvislost s následnou neúčastí na mistrovství světa v Egyptě,“ uvedla exekutiva.

Vyslechla si oba trenéry, manažera Adam Štegla, týmového lékaře Petra Holuba i trojici reprezentantů (Ondřej Zdráhala, Martin Galia a Vojtěch Patzel).

A vynesla ortel se zdůvodněním: „Pochybení spočívala v nevhodně zvoleném programu akce, následné chybné reakci na zhoršující se pandemickou situaci ve společnosti (přerušení akce na přelomu roku) a přechod České republiky do 5. stupně protiepidemického systému a nevyčerpání všech možností pro dosažení jasně definovaného cíle – účasti na šampionátu v Egyptě.“

Jako nejvhodnější alternativa se nyní jeví zřízení druhého týmu v jiném místě.

Přitom ta samá exekutiva minulé úterý rozhodnutí realizačního týmu o neúčasti na mistrovství světa posvětila. Teď však zřejmě pod tlakem nespokojené veřejnosti exekutiva otočila a těsnou většinou rozhodla.

K dnešnímu dni pak rezignovali čtyři její členové.

Předseda reprezentační komise Daniel Čurda a předsedkyně metodické komise Ilona Hapková okamžitě.

Předseda Českého svazu házené Jaroslav Chvalný a předseda soutěžní komise Petr Novák budou vykonávat své funkce po zákonnou dobu. Exekutiva ČSH připraví v nejkratší možné době konání mimořádné volební konference distanční formou.

Nad obratem ve vývoji celé situace se podivuje i široká házenkářská veřejnost.

„Jak může Chvalný rezignovat na funkci, když to samé udělal už v létě,“ nechápal bývalý reprezentační trenér Vladimír Haber. Ano, prezident ČSH Jaroslav Chvalný už skutečně jednou rezignoval, ale protože pandemie koronaviru zatím znemožnila svolání konference, vykonával funkci dál.

„Nevím, proč byl odvolán realizační tým, chybí mi konkrétní informace. Neúčast na mistrovství světa schválila exekutiva, tak proč trestá realizační tým?“ kroutil Vladimír Haber hlavou.

Kromě trenérů Kubeše a Filipa se vyhazov týká i kouče gólmanů Petra Štochla, který je lodivodem Talent týmu Plzeňského kraje.

„Strašně rád bych vám konkretizoval důvody exekutivy, ale já vůbec nic nevím. Ze svazu se mi nikdo neozval. Celou situaci jsem se dozvěděl z televize a teprve si zjišťuji informace,“ říkal včera odpoledne Petr Štochl.

Čtyřiačtyřicetiletý bývalý reprezentant se po koronavirové nákaze trenérů Kubeše a Filipa i povolaného kouče juniorky Pavla Pauzy stal dočasným hlavním trenérem národního týmu během soustředění v Plzni.

Minulý týden Petr Štochl Deníku řekl, že den před odletem do Egypta měl k dispozici jedenáct hráčů a tři brankáře a že v takovém stavu bylo jediné správné a zodpovědné řešení neúčastnit se šampionátu.

Udělal by Petr Štochl dneska něco jinak?

„Chci si nechat všechno projít hlavou a zjistit si více informací, abych věděl, na co mám reagovat,“ zopakoval.

„Jsem v kontaktu s Honzou Filipem, není to standardní situace. Tohle jsem ještě nezažil,“ dodal Petr Štochl.

Českou házenou teď čeká hledání nových trenérů. A je třeba jednat rychle, protože už v březnu se hraje kvalifikace o Euro 2022.

„Podle mě je velkou chybou, že končí trenéři Honza Filip a Dan Kubeš, protože udělali hodně dobré práce a posunuli českou házenou dopředu. Podle mě by měli pokračovat,“ myslí si Haber.

Stejný názor zastává i Petr Štochl. „V Česku nejsou vhodnější kandidáti než Kubeš s Filipem. Pokud chce svaz hledat lepšího českého trenéra, musí oslovit Filipa Jíchu. Zajímalo by mě, co by řekl svazu na nabídku,“ uzavřel bývalý reprezentační brankář.