Nejvíc prvenství nakonec získal David Pastrňák, hokejista Boston Bruins. „Protože David je ve svém sportu absolutní jednička,“ vysvětloval svoji volbu Milan Gulaš, kapitán hokejistů Škody Plzeň.

U hokeje zůstal i házenkář Michal Tonar, jenže ten by svůj pomyslný hlas dal Ondřeji Palátovi z Tampy Bay.

„Vyhrál Stanley Cup, nejcennější trofej, o které sní každý hokejista. Patřil k lídrům mužstva a jeho výkony vygradovaly v pravý čas během play-off, kde patřil k nejproduktivnějším hráčům a dotáhl Tampu společně s dalšími hvězdami až na vrchol,“ říkal Michal Tonar.

Zdroj: Deník

Většina nominovaných ale připustila, že letos je volba Sportovce roku obtížná, protože nebyl žádný velký vrchol sezony. Olympijské hry v Tokiu byly o rok odložené, stejně jako fotbalové Euro, další šampionáty byly zrušeny úplně.

„Těžko se letos vybírá, pokud někdo nevyhrál třeba dvě zlaté olympijské medaile jako před dvěma roky Ledecká. Já dám Davidovou, protože ji mám v paměti, že momentálně závodí,“ říkala třeba plzeňská atletka Tereza Hrochová.

Šéftrenér mládeže basketbalistů BK Klatovy Jindřich Svojanovský zašel ještě dál. „Mám-li být upřímný, tak bych pro tento rok anketu o nejlepšího sportovce zrušil,“ prohlásil. „Bylo by to pozitivní gesto vůči všem, kteří do roku vstupovali s nadějemi, že dosáhnou svých cílů na vrcholových akcích. Z aktuálně nominovaných si proto nedovolím vybrat jednoho, který by mě osobně přesvědčil, že čněl nad ostatními,“ vysvětlil Svojanovský.

„Je mi ale jasné, že anketa bude. Ani ne kvůli sportovcům, ale hlavně kvůli sponzorům,“ doplnil šéftrenér mládeže BK Klatovy.

Ani klatovský fotbalista Martin Janda se nedokázal rozhodnout mezi hokejistou Pastrňákem a fotbalistou Součkem. „Zvolil bych oba, protože v jejich sportech je největší konkurence a oni patří ke špičce,“ zaváhal.

To jeho divizní kolega z konkurenčního SK Petřín vypálil jedno jméno hned. „Ondřej Palát – vyhrál nejslavnější týmovou soutěž a udělal tím největší úspěch mezi nominovanými, navíc se mu v play-off bodově dařilo,“ uvedl Marek Vohrna.

V hlasování padesáti náhodně zvolených lidí napříč všemi sporty a různých výkonností, které Deník v regionu oslovil, dostali alespoň jeden hlas všichni z desítky nominovaných na Sportovce ČR pro rok 2020 s výjimkou dráhového cyklisty Tomáše Bábka.