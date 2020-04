Specifickou disciplínou je Strongman, sport silných mužů. V něm má své místo v Evropě i na světě přeštický Jan Gruszka. Loni na MS juniorů v Litvě získal bronz, třetí skončil i na mistrovství republiky ve vzpírání (v kategorii do 109 kg), čtvrté místo přivezl ze Slovenska z mistrovství Evropy juniorů.

„Tam se závod se skládal ze čtyř disciplín: třeba držet dvacetikilové kladivo v předpažení nebo nést 300 kilogramovou konstrukci,“ vzpomíná na zvlášť netradiční disciplíny silák Jan Gruszka.

Samozřejmě i přeštického siláka potkaly před vrcholy sezony problémy s přípravou.

„Máme uzavřené posilovny, tak musím cvičit sám. Občas se zajdu proběhnout, ale to mi na sílu moc nepomůže. Mám to o dost jednodušší. Když chci, tak prostě venku zvedám padlé stromy a kamení. To je velká výhoda Strongman sportu,“ vysvětluje Gruszka.

Loňský rok znamenal medaile. Co přijde letos?

„Zatím nic nevíme. Počítám, že řada soutěží se přesune na další rok. Nevím, jak bude možný postup na závody v Evropě. Kvalifikaci bude určovat federace Czech Strongman. Třeba na mistrovství republiky Strogman neznáme termín, ani disciplíny, protože je vybírá organizátor,“ musí čekat na odpovědi Gruszka.