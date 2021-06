„Překvapilo mě, kolik ukázala tabule. Nečekala jsem, že hodím tolik. Věděla jsem, že to může být kolem padesáti metrů, ale 54 metrů jsem opravdu nečekala,“ řekla Petra Sičaková, členka Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

Odhadla jste po vypuštění oštěpu z ruky, že to bude povedený pokus?

Ano, poznala jsem, že to bude daleko. I když jsem neviděla, jak oštěp letěl, protože jsem zachraňovala situaci u čáry, abych nepřešlápla. Slyšela jsem řvát trenéra, čímž dával najevo, že oštěp poletí daleko.

Hodila jste někdy oštěpem vážícím 600 gramů přes 50 metrů?

Hodila, na mistrovství ČR do 22 let, ale přešlápla jsem asi o dva centimetry. Jinak bych vyhrála. Regulérně jsem měla 47 metrů z loňska.

Můžete zopakovat tuto sezonu hranici 54,55 metru?

Když jsem se koukala na ten hod, tak jsem dobře zapojila nohy a ruka vylétla. Možné je všechno, ale 54 metrů je fakt dost daleko. Věřím, že to mohu zopakovat, ale hodit dál bude tuto sezonu dost náročné. Národní juniorský rekord je o dva metry dál, ale nic není nemožné.

Kvalifikovala jste se na juniorské mistrovství Evropy i světa. Pojedete na obojí?

Ano, chtěla bych být na obou akcích.

Na jaké umístění tam bude stačit 54,61 metru?

Koukala jsem se na to den po mítinku a v evropských tabulkách je to momentálně sedmé místo, což by bylo na finále, které je mým cílem. Myslím si, že jsou tam ještě dvě dorostenky, ročník 2004, které 600 gramů vážícím oštěpem hodily 60 metrů, ale nevěřím tomu, že když pojedou, tak hodí 60 metrů. Odhaduju, že by 55 metrů na mistrovství Evropy mohlo stačit na medaili. Na světě jsem s hodem 54,61 metru jedenáctá nebo dvanáctá.

Na mítinku v Plzni jste házela proti Špotákové. Jaký je to pocit?

Házela jsem proti ní už několikrát a vždy mě přehodila o strašný ranec. Ale teď jen o šest metrů, což mě neskutečně překvapilo. Je fakt neuvěřitelné závodit proti někomu takovému, jako je Barbora Špotáková. Potěšilo mě, že mi k osobnímu rekordu jako první gratulovala ona, to je fakt pecka.