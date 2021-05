Grand Prix West Bohemia. Utkají se cyklistické talenty z celé Evropy

Stálo to hodně úsilí, ale teď je to realita. První květnový víkend se v Plzni uskuteční cyklistická Grand Prix West Bohemia, podnik zařazený do Světového poháru juniorů.

Jezdci Kreuzigerovy akademie při tréninku. | Foto: archiv RKCA

„Špičková mezinárodní akce pro mladé silničáře – kadety a juniory – dostala od hlavní hygieničky ČR výjimku. U trati sice nebudou diváci, ale je skvělé, že se závody za dané situace vůbec uskuteční," říká před premiérou mítinku hlavní organizátor Petr Kubias. Po uspořádání silničního mistrovství republiky v roce 2018 a domácího šampionátu mládeže a žen v loňském roce si tak bývalý silničář ze známé cyklistické rodiny Kubiasů připíše další významný počin. Do Plzně generální manažer úspěšně se rozvíjející cyklistické akademie Romana Kreuzigera přivede cyklistické talenty z celé Evropy, možná budoucí mistry světa, olympijské vítěze. Atraktivní podnik otevře v sobotu kritérium v Plzni na dráze v areálu SK Rapid na Lopatárně a v neděli přijde na řadu zlatý hřeb – závod s hromadným startem z nejvyšší kategorie UCI na okruhu v Kyšicích u Plzně. „Jinde v Evropě mladí cyklisté závodit nemohou, takže zájem o náš podnik je značný. Očekáváme účast zhruba 160 juniorů a 120 kadetů," říká Kubias. Kromě domácí elity daných věkových kategorií by se v Plzni měli představit jezdci 18 zahraničních celků včetně sedmi reprezentačních výběrů. „Speciálně pro české závodníky to bude mimořádná příležitost porovnat svou výkonnost se zahraniční konkurencí," doplňuje šéf Roman Kreuziger Cycling Academy. Členové akademie v čele s 18letým lídrem Danielem Sporyschem se také ukáží v závodním poli. A to bude nabité. „Na startu budou i výběry ze silných cyklistických zemí, jako je Německo, Francie. Belgie, Nizozemsko, Lucembursko nebo Rakousko. A to ještě anticovidová opatření zabránila v účasti mj. jezdcům z Dánska, Norska a Švédska," zdůrazňuje ředitel Grand Prix West Bohemia. Třeba v soubojích juniorů se vedle závodníků pořádajícího klubu utká se zahraniční konkurencí dalších šest českých týmů – Favorit Brno, Tufo Pardus Prostějov, Dukla Praha, Mapei Merida Kaňkovský, český reprezentační výběr a reprezentační dvojka, kterou tvoří nadějní cyklokrosaři. Mezinárodní kritérium odstartuje na Lopatárně v sobotu v 16 hodin závod kadetů na 30 kol (33 km) a poté si to od 17.30 hodin rozdají junioři na 50 kol (55 km). Start a cíl nedělního hlavního závodu budou v Kyšicích a 12,1 km dlouhý okruh vede po známé trati přes Červený Hrádek, Chrást a Dýšinu. „Trasa je zvlněná, klasikářská, takže odhaduji, že junioři budou průměrnou rychlost držet klidně kolem 42 km/hod," předpokládá Petr Kubias. Kadeti do závodu na sedm okruhů odstartují v 9 hodin a ve 12.30 pak na trať vyrazí junioři, kteří absolvují 11 okruhů. „Bude to sice bez diváků, ale fanoušci cyklistiky nepřijdou úplně zkrátka. Z nedělního závodu Světového poháru totiž chystáme on-line přenos. Odkaz na něj bude na roadcycling.cz," říká Petr Kubias.