Výkvět mládežnické silniční cyklistiky z Evropy, ale i z USA a Kanady se o víkendu znovu utká v Kyšicích u Plzně. Jde o čtvrtý ročník mezinárodního závodu.

Trio loňských medailistů v závodě juniorů (zleva) Pavel Šumpík, vítěz Andrew August a třetí Thom Van der Werf. | Foto: Jan Brychta

Výkvět mládežnické silniční cyklistiky z Evropy, ale i z USA a Kanady se o víkendu utká v Kyšicích u Plzně při čtvrtém ročníku Arbyd Grand Prix West Bohemia.

Kadety i juniory čeká letos nově dvoudenní etapový závod, pro juniorské jezdce kategorie UCI 2.1.

Na startu se představí 29 týmů, 21 je zahraničních a sedm z toho jsou výběry dané země.

„Pro kadety i juniory jde o jeden z největších podniků v Česku, který jsme dokázali posunout zase výš,“ uvedl Petr Kubias, šéf pořádající Roman Kreuziger Cycling Academy.

Očekává, že se na startu sejde zase nabitější konkurence. „Zájem o náš závod každým rokem roste. Zvlášť pro juniory je to šance ukázat se a přiblížit se angažmá ve WorldTour. Všem vítězům uplynulých ročníků se to podařilo,“ zdůraznil Kubias.

Přes konkurenci ze zahraničí věří, že budou vidět i jezdci pořádající akademie.

„Solidní formu mají reprezentanti Pavel Šumpík a Adam Pešek. Navíc Šumpík skončil v loňské Grand Prix druhý, ale ukázat se mohou i další naši kluci. Prim by měli ale nejspíš hrát znovu zámořští závodníci,“ avizoval zároveň trenér národního týmu juniorů.

Zelenkavé barvy plzeňské akademie budou v závodě kromě Šumpíka s Peškem hájit ještě Jakub Patras, Jiří Rejzek, Ondřej Šafránek a Adam Tříska.

Před rokem zvítězil v Kyšicích po strhujícím sólu americký reprezentant Andrew August. Druhý Šumpík (RKCA) si stříbrnou pozici vybojoval ve spurtu tříčlenné skupinky před Thomem van der Werfem z Nizozemska.

„Vzpomínky jsou to krásné, i když s příměsí smutku, protože druhé místo bylo sice hezké, ale vždycky chcete vyhrát. Ale je tu další šance se o vítězství poprat,“ uvedl Pavel Šumpík. „Co vím, tak přijede znovu silný výběr USA a kvalitní budou tradičně závodníci týmu Auto Eder – farmy elitní stáje Bora Hansgrohe,“ doplnil sedmnáctiletý reprezentant.

Mladíci se utkají znovu na zvlněném okruhu klasikářského střihu mezi Kyšicemi, Dýšinou, Červeným Hrádkem a Kyšicemi dlouhém 13,4 kilometru, jen směr objezdu bude po oba dny opačný. „Z loňska znám trasu z Kyšic na Červený Hrádek. Opačným směrem na Dýšinou by to mělo být ještě náročnější, což by mi mělo sedět. Forma je slušná, tak uvidíme,“ řekl Pavel Šumpík.

Kadeti startují vždy v 10.00, junioři pak ve 14.00.

Přímý přenos z etap bude možné sledovat na velkoplošné obrazovce v místě startu v Kyšicích, kde bude připraveno i občerstvení a další program.

Odstartováno! Úvodní dějství Giant ligy ovládl v chladu Richard Kobr

Arbyd GP West Bohemia 2024

Kadeti (U17)

1. etapa, sobota (10.00)

80,4 km – 6 okruhů

2. etapa, neděle (10.00)

80,4 km – 6 okruhů

Junioři (U19, UCI 2.1)

1. etapa, sobota (14.00)

120,6 km – 9 okruhů

2. etapa, neděle (14.00)

120,6 km – 9 okruhů