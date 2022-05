Cyklisté Sparty ovládli v Plzni čtvrtý díl kritérijní Giant ligy. Grand Prix Comte de Thun vyhrál Richard Habermann s náskokem před týmovým kolegou Janem Rybou. Třetí skončil lídr série Martin Boubal ze sestavy Hello CTW a dál drží vedení v soutěži.

Hlavní závod na dráze v areálu SK Rapid startoval znovu handicapovým způsobem, kdy půl minuty před pelotonem Elite vyrazili vpřed jezdci kategorie Masters, ženy a junioři. Nejlépe si s výzvou poradili mladíci Robert Kobr (Roman Kreuziger Cycling Academy) a Jakub Elbadri (Dukla Praha). I poté, co byli oba junioři dostiženi hlavním polem, dokázali bodovat. Jejich souboj vygradoval až v závěrečném spurtu. Lepší byl Elbadri a slavil vítězství, když posbíral 13 bodů. Mezi elitou by to vyneslo pátou příčku.

Závodu elity v příznivém počasí jinak suverénně vládl pozdější vítěz Habermann . Nechyběl v žádném bodovaném spurtu, vyrážel i do úniků a ziskem 29 bodů s převahou vyhrál. Habermanna se sice snažil držet obhájce titulu Boubal, ale vyšlo z toho jen třetí místo, když byl těsně předstižen ještě Rybou. Puntíkatý dres nejaktivnějšího jezdce měsíce si vybojoval Oldřich Novotný (Hello CTW).

V závodě žen se za dvojicí dráhařek Hana Heřmanovská, Petra Ševčíková (Dukla Praha) umístila juniorská bikerka Simona Spěšná. Pro 17letou reprezentantku z týmu jb Brunex Superior šlo o zpestření přípravy. Do kritéria zasáhl i její otec, úspěšný biker a nyní trenér Milan Spěšný (MS Bike Academy). Závod Masters nad 40 let vyhrál Petr Stehlík (Canyon Northwawe) před Milanem Kadlecem (Dukla Praha), lídr kategorie Petr Ruman (Cyklo Atom) skončil třetí.

Cyklistické odpoledne na Lopatárně zahájily závody žáků a kadetů. Vítězství si vybojovali Adam Pešek z pořádající Roman Kreuziger Cycling Academy (kadeti), Zuzana Kroupová (kadetky) a Daniel Kuběna (žáci), oba z Akademie cyklistických sportů.

Páté dějství Giant ligy se znovu v Plzni v areálu SK Rapid jede v úterý 7. června.

Výsledky GP Comte de Thun, muži Elite (60 km, čas vítěze: 1:20:08 hod.): 1. Habermann 29 b., 2. Ryba 16 (oba AC Sparta), 3. Boubal (Hello CTW) 15, 4. Hladík (Brilon Racing Team) 14, 5. Novotný (Hello CTW) 13, 6. Rugovac (Dukla Praha) 12.

Průběžné pořadí Giant ligy: 1. Boubal 85 b., 2. Novotný 68 (oba Hello CTW), 3. Pavel Kelemen (AC Sparta) 56, 4.-5. Šubrt (Cyklo Atom), Habermann (AC Sparta) 52.