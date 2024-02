Florbalisté FBŠ ATT Gorily Plzeň vyhráli víkendové utkání 21. kola divizní skupiny B na půdě Centropenu Dačice 13:8, pomohli krajskému rivalovi z Klatov v boji o záchranu a udrželi se ve hře o prvenství po základní části soutěže. Západočeši jsou kolo před koncem druzí s jednobodovým mankem na vedoucí Říčany. Draci v posledním kole hrají na půdě béčka Královských Vinohradů, Gorily hostí třetí Strakonice.

Muži florbalového oddílu FBŠ ATT Gorily Plzeň (na archivním snímku hráči oranžových retro dresech) vyhráli na půdě Centropenu Dačice 13:8. | Foto: Gorily Plzeň

Plzeňští florbalisté o svém vítězství v Dolní Cerekvi, kde Dačice hrají své domácí zápasy, rozhodli už v první třetině, kterou vyhráli 4:0. Zbývající dva části hry už byly herně i výsledkově vyrovnané. „Měli jsme až podezřele dobrý vstup do utkání, za to klukům patří rozhodně pochvala. Škoda poslední třetiny, v níž jsme hráli tak trochu profesorsky a dostávali zbytečné góly," řekl po skončení duelu vedoucí družstva plzeňských Goril Kryštof Lehečka.

Plzeňští florbalisté v Tachově přehráli Pelhřimov a jsou blízko k prvenství

„Odehráli jsme dobrý zápas, bohužel to na nejlepší tým v divizi nestačilo. Na začátku sezony jsme se trápili, po novém roce jsme ale začali šlapat a poslední zápasy jsme hráli velmi dobře. Bohužel se naše hra nepropisovala do výsledků, a tak nás sestup z divize mrzí o to víc," litoval zklamaný kouč florbalových Dačic Radek Kubeš, jehož tým sestupuje do regionální ligy.

TJ Centropen Dačice - FBŠ ATT Gorily Plzeň 8:13

Třetiny: 0:4, 2:3, 6:6. Branky a nahrávky: 35. Kubek (Gellner), 40. Budíček (Kubek), 42. Přikryl, 50. Gellner (Kubek), 54. Bastl (Konečný), 57. Přikryl (Šlápota), 60. Bastl (Morávek), 60. Sedlák (Morávek) - 4. Hlinovský (Nicklas), 10. Budek (Surák), 11. Hašek (Pojar), 14. Fischer (Sihelský), 24. Surák (Čech), 32. Budek (Šimůnek), 36. Budek (Surák), 43. Budek (Pojar), 48. Hašek (Pojar), 53. Kratina (Hlinovský), 56. Veselý, 58. Hlinovský (Nicklas), 59. Kratina). Rozhodčí: Kohnheiser, Vančata. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Střely: 26:37. Diváci: 52. Hala: SH Dolní Cerekev. Sestava FBŠ ATT Gorily Plzeň: Šimůnek, Lenárt - Kratina, Budek, Nicklas, Živčák, Surák, Pojar, Janata, Veselý, Hlinovský, Čech, Sihelský, Hašek, Fischer, Beneš. Trenér: Matěj Surák.

FOTO, VIDEO: Plzeň získala proti Ústí bod a základní část zakončí v Brně