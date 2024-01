Prvoligová Plzeň prohrála přestřelku ve Znojmě, osm gólů na body nestačilo

„V první řadě bych rád podotknul, že tato utkání v této lize chybí. SKV doplnil kádr klukama z áčka a zápas byl super prověrkou do dalších bojů. My jsme mohli konečně hrát na tři plné formace a na tempu hry to bylo vidět. Jsem rád, jakým způsobem jsme zápas zvládli. Byl odmakaný od začátku až do konce. Třešničkou na dortu byl neskutečný gól Lukáše Čecha, který zapsal první branku mezi muži," pochvaloval si vedoucí Plzně Karel Altman. „V klíčových aspektech hry byl soupeř lepší. My jsme bohužel byli v soubojích pomalejší, což nás stálo hodně míčků. Museli bychom být stoprocentně efektivní v útoku, abychom mohli v tomto zápase pomýšlet na body. Přesto to bylo kvalitní utkání, které nás hodně prověřilo," svěřil se po utkání trenér domácího týmu Gustav Ondrejčík.

TJ Sokol Kr. Vinohrady B - FBŠ ATT Gorily Plzeň 4:8

Třetiny: 0:2, 2:2, 2:4. Branky a nahrávky: 23. Gärtner (Krupička), 31. Svoboda (Krůšek), 53. Gärtner (Svoboda), 58. Záň (Špaček) - 8. Budek (Hejduk), 17. Janata, 21. Čech (Šobotník), 26. Fischer, 51. Budek (Sihelský), 56. Sihelský (Strnad), 57. Sihelský (Budek), 59. Hlinovský (Budek). Rozhodčí: Verner, Jeřábek. Vyloučení: 3:3. Využití přesilových her: 1:3. Střely: 27:23. Diváci: 39. Aréna: TJ Sokol Vinohrady. Sestava FBŠ ATT Gorily Plzeň: Šimůnek, Schober - Hejduk, Budek, Surák, Čech, Šobotník, Hašek, Kratina, Hlinovský, Lukasch, Janata, Pojar, Beneš, Fischer, Sihelský, Živčák, Štejr, Strnad, Veselý. Trenér: Filip Tábořík.

Ostatní výsledky 16. kola divize B: Panthers Praha Boys U23 - FbC Strakonice 4:8, Florbal Jindřichův Hradec - FbC Spartak Kaplice 6:8, FbC Draci Říčany - TJ Centropen Dačice 17:3, Meťák České Budějovice - FbC Kutná Hora 8:13, FbC Štíři České Budějovice B - Sport Club Klatovy 6:21.

Následující program divizní skupiny B (17. kolo) - sobota 17.00: FbC Spartak Kaplice - SK Meťák České Budějovice, Sport Club Klatovy - Florbal Jindřichův Hradec, 18.00: FbC Kutná Hora - Panthers Praha Boys U23, TJ Centropen Dačice - TJ Sokol Královské Vinohrady, neděle 18.00: FbC Strakonice - FbC Draci Říčany, FBŠ ATT Gorily Plzeň - FbC Štíři České Budějovice B.

Florbalové princezny z Plzně loupily na severu Čech a jsou na čtvrtém místě