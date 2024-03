Hotovo, role papírového favorita potvrzena. První dílek do nedůležitější skládačky v sezoně zmákli v nejrychlejším možném čase. Florbalisté plzeňských Goril vyřadili v 1. kole divizního play-off Dvůr Králové nad Labem 3:0 na zápasy, když po dvou domácích výhrách uspěli i na palubovce soupeře, kde o víkendu vyhráli 7:3. Teď už se ambiciózní tým připravuje na další sérii, ve které ho čeká výběr Kralupy Wolves.

Florbalisté FBŠ ATT Gorily Plzeň (na archivním snímku florbalisté v bílých dresech) vyřadili TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 3:0 na zápasy. Teď je čekají Wolves. | Foto: FBŠ ATT Gorily Plzeň

„Celá série byla vyrovnanější, než jsme čekali. Florbalová kvalita sice byla na straně soupeře, ale my Plzni postup dokázali komplikovat nejen svojí bojovností, ale i tím, že jsme plnili pokyny, které jsme si řekli. Hlavně v zápasech v Plzni jsme byli favoritovi vyrovnaným soupeřem," vyznal se trenér florbalistů Dvora Králové nad Labem Tomáš Zíbr. „Play-off je play-off, a proto to hrajeme. Musím říct, že Dvůr Králové předvedl velmi kvalitní výkon a byl nám obstojným soupeřem ve všech směrech. Jsem rád, že jsme každý zápas v sérii zvládli, nyní ale musíme pofoukat bolístky a připravit se na další kolo," velí vedoucí družstva plzeňského týmu FBŠ ATT Gorily Karel Altman. Úvodní zápasy 2. kola play-off o postup do Národní ligy jsou na programu v sobotu a neděli v plzeňské hale AREA D, vždy od 19 hodin. Pak se série přesune do Kralup k místním Vlkům.

TJ Sokol Dvůr Králové n/L - FBŠ ATT Gorily Plzeň 3:7

Třetiny: 1:1, 1:4, 1:2. Branky a nahrávky: 10. Baudisch (Dlouhý), 32. Hráský (Říha), 60. Suk - 15. Nicklas (Hlinovský), 24. Fischer (Budek), 29. Janata (Sihelský), 30. Pojar, 39. Hlinovský (Strnad), 55. Strnad (Surák), 56. Strnad (Surák). Rozhodčí: Pekárek, Ondráček. Vyloučení: 3:4. Využití přesilových her: 2:1. Góly v oslabení: 0:1. Střely: 18:21. Diváci: 314. Hala: Strž Dvůr Králové nad Labem. Sestava FBŠ ATT Gorily Plzeň: Šimůnek, Lenárt - Šobotník, Kratina, Lukasch, Budek, Nicklas, Surák, Pojar, Pour, Strnad, Janata, Tábořík, Veselý, Hlinovský, Čech, Sihelský, Hašek, Fischer, Beneš. Trenér: Filip Tábořík.

