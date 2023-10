Čeští futsalisté remizovali v kvalifikačním utkání o mistrovství světa 2024 v Uzbekistánu s Itálií 3:3, čímž přišli o teoretickou šanci o účast na šampionátu. Italové v Plzni vyrovnali v poslední minutě. Dva góly Česka vstřelili hráči Interobalu Plzeň Tomáš Vnuk a Lukáš Rešetár.

Česko (v červenomodrém) - Itálie, 11. října 2023. | Foto: Ivana Hošková

„Byl to podobný zápas jako v Itálii (5:6), i když tam jsme odešli bez bodu a pro nás to bylo trochu víc hořké. Bylo to zase vyrovnané, taktické utkání,“ řekl svazovému webu Rešetár.

„Myslím, že nás postup mistrovství světa stály nepovedené koncovky. Všechno se otočilo k nám zády. Nezvládli jsme je, už ve Slovinsku jsme nedali penaltu, inkasovali jsme deset vteřin před koncem v Itálii a dnes znovu,“ přidal postřeh Vnuk.

Devětadvacetiletý futsalista hrál navzdory bolavému kotníku. „Bohužel už měsíc netrénuji, po domluvě s trenérem nastupuju jen sporadicky. Samozřejmě, že je to reprezentace, takže jsem to šel alespoň v takovém vytížení,“ uvedl Tomáš Vnuk.

Rešetár věří ve skvělou kulisu v Plzni proti Itálii

Remízu viděla v hale na Slovanech necelá osmistovka diváků.

„Už v první půli a v části té druhé jsme hráli bez brankáře. Soupeř byl na to trochu připravený, proto jsme změnili rozestavení a zase mu to dělalo problémy. Opět jsme chvíli před koncem vedli, ale bohužel to mělo podobný průběh jako v Itálii. Je to škoda, sehráli jsme s Itálií dva velmi dobré zápasy, ale bereme z nich jen bod,“ uzavřel Lukáš Rešetár.

Rešetár vstřelil jubilejní gól v jubilejním reprezentačním utkání