„Výhra je důležitá, ale herně to pořád ještě není ono,“ řekl novinářům 28letý gólman po zápase.

Těšil se z vítězství nad odvěkým rivalem, ale už měl v hlavě i sobotní osmifinále EHF European Cupu na palubovce Handball Esch.

„Bude to zajímavá konfrontace s trošku jinou házenou,“ doplnil Karel Šmíd.

Na cestu do Lucemburska se vydali plzeňští házenkáři dnes po dopoledním tréninku autobusem. Večer už by si chtěli okouknout halu, kde se bude v sobotu od 19.30 hrát pohárový zápas.

Pojďme ale ještě k Dukle, vítězství jistě potěší, že?

Jasně, byl to navíc jeden z těch těžších soupeřů. I když připouštím, že výkon mohl být od všech lepší. Nicméně výhra je to důležitá, ale pořád máme na čem pracovat.

Nemohlo sehrát roli, že už v sobotu vás čeká evropský pohár v Lucembursku? Neměli jste to v hlavách?

To si myslím, že ne. Spíš si naše souhra po reprezentační přestávce pořád ještě sedá. Není to úplně podle našich představ. Teprve se dostáváme do herní pohody.

Se svým výkonem ale musíte být spokojený, nebo ne?

Chybělo mi tam pár jistých zákroků. Na můj vkus jsem dostal dost jednoduchých gólů, ale snad jsem to vykompenzoval něčím navíc.

Trenéra Štochla těší, že se jeho tým naladil na pohár v Eschi výhrou s Duklou

To jste na sebe vždycky takhle přísný?

Jojo. Myslím, že je to nezbytné, abych se mohl posouvat dál. Snažím se na sobě pracovat i v tomhle směru.

Už v sobotu vás čeká pohárový zápas v Eschi. Víte, co můžete od soupeře čekat?

Přiznám se, že úplně nevím, i když něco málo z jeho zápasů jsem viděl. Zatím jsem se soustředil na Duklu. Nechci tedy moc soudit.

Ale Roman Bečvář, který hraje za konkurenční Differdang, mi říkal, že jste od něho na Euru vyzvídal…

Jojo, to potvrdím. (úsměv) Ale bavili jsme spíš tak všeobecně o lucemburské házené, jak to tam funguje.

Vy už jste byl v týmu Talentu, který hrál v Eschi před osmi lety přípravný turnaj?

Byl, pamatuju si dobře halu. Ale hráče už si moc nevybavím, jestli tam vůbec ještě někdo z nich je. Kluci tedy říkali, že střední spojka je pořád stejná. Ale to je všechno, co v tuhle chvíli vím.

Myslíte, že jste favoritem?

Já bych to řekl jinak. Dostali jsme soupeře, který je hratelný. Musíme k zápasům přistoupit zodpovědně a zkusit projít dál.