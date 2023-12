Ale teď už se soustředí na finále Poháru FAČR, v němž vyzve další brněnský klub Helas a celý Interobal baží po zisku trofeje, který ještě v klubové vitríně chybí,

Finále se hraje v úterý od 17 hodin v Ostravě.

Přiznejte, o čem jste snil, když jste v lize začínal?Já jsem s futsalem začínal ve chvíli, kdy jsem končil s fotbalem. celý život jsem ambiciózní, tak jsem ale myslel na reprezentaci, Ligu mistrů, ale žádná čísla…

To vše se vám splnilo. Teď můžete s znovu přepsat klubové dějiny plzeňského Interobalu, protože máte dva tituly, ale na vítězství v českém poháru stále čekáte…

Je to velká motivace, čekáme na to tři roky. V titulových sezonách jsme vypadli brzy. Až letos jsme došli do finále, chceme to urvat.



Ve finále vyzvete brněnský Helas, jaký to je soupeř?

Hodně kvalitní. Ale my si jdeme tvrdě za svým, chceme i ve finále vyhrát.

Už jste vyřadili Chrudim i Slavii, největší konkurenty v lize. Teď vás čeká v tabulce čtvrtý Helas, který jste ale třináctkrát v řadě porazili. jak se zhostit role favorita?

Je to hezká statistika, ale teď to bude jiné. Hraje se na neutrální půdě. Helas patří k české špičce, nečeká nás nic lehkého. Je to na jeden zápas, může rozhodnout jediná chyba. Jsme si toho vědomi, ale roli favorita si nepřipouštíme. Jedeme tam vyhrát a doufáme, že na konci zvedneme pohár nad hlavu.

Nejlepšího střelce soupeře Martina Zdráhala máte dobře načteného ze společného působení v Plzni?

Asi jo, i když už je to nějaký čas. Ale Helas není jen o něm, mají Davida Cupáka, to je fantastický hráč, dokáže podržet balon, zachová klidnou hlavu. Je tam Martin Směřička, Brno letos posílilo, nečeká nás nic lehkého.

Vy jako brankář míváte často ofenzivní choutky. Jak to bude ve finále, budete se tlačit dopředu nebo se spíš budete držet zpátky?Uvidíme, s čím přijde trenér. K mojí roli to patří, kdybych musel jen chytat, už bych asi futsal dávno nehrál. Nebavilo by mě to. Navíc tady v Plzni máme kouče, který chce, aby brankáři podporovali útok. Věřím, že mně to nezakáže, ani ve finále.