Obhájci titulu v řeži s Brnem prohrávali na zápasy 1:2, ale pak dvěma shodnými výhrami 30:20 na Moravě a doma odmítli hrozící vyřazení. Herajt svou šanci chytil v průběhu třetího duelu a v bráně vydržel až k postupové tečce.

„Jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu, ale vždycky si říkám, že šlo chytat líp. Přálo mi i štěstíčko,“ prohlásil 26letý gólman.

A chválil spoluhráče. „V úvodních třech zápasech jsme se hledali, ale teď to konečně byly výkony, co jsme chtěli,“ konstatoval spokojeně Hery, jak mu v týmu přezdívají. „Šlapala obrana. Soupeř se téměř nedostal ke střelbě z pivota a měl jen rány z dálky. A naopak my jsme byli v útoku produktivní,“ vyzdvihl důvody, které Plzeň postrčily do semifinále.

Zároveň připustil, že odvracet v Brně mečbol soupeře nebylo příjemné. „Takhle brzy končit sezonu se nikomu z nás nechtělo. Ale ten zápas jsme odehráli dobře,“ říkal Herajt.

A jak se chystal na klíčové bitvy? „Snažil jsem se načíst hráče soupeře, ale ve čtvrtém, pátém utkání se stejným týmem to už máte nějak zažité,“ popisoval gólman.

Posun z dvojky na post prvního brankáře bere normálně. „Jsem rád, že můžu chytat, ale s Karlem Šmídem jsme v brance parťáci. Máme super vztah, přejeme si vzájemně a důležitý je hlavně úspěch týmu,“ uvedl Herajt.

Gól, který v závěru utkání zařídil trefou přes celé hřiště do opuštěné brněnské branky, považuje za odměnu. „Vedli jsme o deset branek, tak jsem to risknul,“ usmál se plzeňský rodák a odchovanec klubu.

Zároveň už vyhlíží semifinále, v němž Talent vyzve po reprezentační pauze od 24. dubna Zubří.

„Disponují tvrdou obranou a mají dobré spojky. Poslední zápas u nich nám nevyšel, padli jsme tam 22:33, tak se z toho musíme poučit,“ zdůraznil Herajt.

Talent otočil čtvrtfinálovou sérii. O postup do finále se utká se Zubřím