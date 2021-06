Jednadvacetiletá amatérka z Plzně na úvod turnaje v severoitalském Fubine Monferrato zahrála 71 ran (ránu pod par hřiště), druhý den zapsala 73 ran a s náskokem čtyř ran prošla cutem do finálového kola. Ve finále Koželuhová zopakovala 73 ran a celkový výsledek +1 jí přinesl skvělé 35. místo. V konkurenci 130 golfistek z celého světa za sebou nechala vynikající hráčky jako Allen, De Roey, Hewson, Boulden či Caudal.

„S úvodním velkým turnajem sezony jsem spokojená. Dařilo se mi jak na týčku, tak i rány do greenu. Jen při finálovém kole jsem mohla mít trochu více štěstí při patování. Je to můj nejlepší výsledek na Ladies European Tour, kde mám možnost startovat na promotérské karty (otec Luboš Koželuh je promotérem českého turnaje LET) a stále více přemýšlím o přestupu k profesionálkám,“ svěřila se mladá golfistka.

Turnaj se hrál na perfektně připraveném hřišti Margara nedaleko Turína a odstartoval evropskou část Ladies European Tour. Následovat budou turnaje ve Francii, ve Švédsku a od 25. do 26. června mohou golfoví příznivci vidět světové golfistky v České republice při Tipsport Czech Ladies Open v Berouně.