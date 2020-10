Poslední víkend před sportovním blackoutem nabídl jen jeden zápas v hokejbalové extralize. Většina týmů již preventivně odložila své zápasy. Jedinými mohykány byly tak Dobřany a Pardubice, které se rozhodly duel odehrát v původním termínu.

Zápas nabídl vyrovnanou podívanou, kterou rozhodla až poslední minuta duelu. Rozhodčí poslali před koncem třetí třetiny Dobřany do čtyř a zkušené Pardubice přesilovkou nepohrdly.

Bílý propálil Hájka a rozradostnil hosty, kteří tak mohli slavit vítězství 3:2. Šneci ztratili tak slibně rozehraný zápas. Po první třetině sice prohrávali o jednu branku, ale následně během povedené desetiminutovky dvěma přesnými trefami otočili stav utkání. Prosadili se Truchlý a Stráský.

Následně ale drobnou chybu v dobřanské defenzivě využil Janeček, jenž ještě srovnal stav duelu do konce druhé části.

V dobřanském táboře tak bylo cítit zklamání.

„Byl to vyrovnaný zápas, jemuž by slušela remíza, ale bohužel Pardubice v závěru využily přesilovku, které se jim do té doby nedařily. Znovu jsme ale prokázali, že se můžeme měřit s každým kromě pražskéhoKertu, který jediný výrazně vybočuje ze všech týmů,“ řekl po zápase trenér Dobřan Václav Šlehofer starší.

A na jak dlouho tipuje dobřanský lodivod, že bude soutěž přerušena?

„Bude to určitě déle než 14 dní. Rád bych byl optimistou, ale je to těžké vzhledem k situaci, která momentálně je. My budeme trénovat do doby, dokud to bude dovoleno,“ dodal kouč Šneků.

Snack Dobřany – HBC Pardubice 2:3

Třetiny: 0:1, 2:1, 0:1. Branky a asistence Dobřan: 25. Truchlý (Sloup, Voves), 25. Stráský (Adam Bárta, Ondřej Bárta).

Sestava Dobřan: Hájek – Bárta A., Braun, Čech, Dlugoš, Duchek A., Duchek T., Hrubý L., Lang, Malecha, Malotín, Šlehofer, Sloup, Stráský – Bárta O., Görges, Málek, Matoušek, Truchlý, Voves.

V sobotu měli odehrát první domácí zápas v letošní sezoně hokejbalisté Plzně. Bohužel se tak nestalo, protože v pátečních večerních hodinách přišla zpráva z hradeckého tábora, že ze zdravotních důvodů nedorazí na západ Čech.

„Odložení zápasu nás všechny mrzí. Měli jsme nastoupit poprvé doma, kde se i před prázdnými tribunami hraje lépe než na hřišti soupeře. Zprávu jsme se navíc dozvěděli až po pátečním předzápasovém tréninku. Uvidíme, jak dlouhá bude vynucená pauza,“ řekl útočník plzeňských Mečounů Tomáš Majer.