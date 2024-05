Čtvrté dějství kritérijního seriálu zahájí už v 16.30 závod žáků a kadetů. V hlavním klání se v dresu lídra ukáže znovu Maximilan Kerl.

Cyklokrosař Maximilian Kerl v dresu lídra série. | Foto: GL/Tomáš Tesař

Svižný úvod, tři závody ve třech týdnech, má za sebou letošní cyklistická Giant liga. Čtvrté dějství seriálu kritérií se po čtrnáctidenní pauze koná v úterý znovu v Plzni. Grand Prix Klubu malých pivovarů spojenou s ochutnávkou zlatavého moku zahájí v areálu SKP Rapid v Doubravce už v 16.30 závod žáků a kadetů pod patronátem Roman Kreuziger Cycling Academy. O hodinu později v tradičních 17.30 se pak rozjede hlavní závod.

Ženy a jezdci kategorie Masters startují s půlminutovým předstihem před juniory a muži Elite. V černozlatém dresu lídra série se v závodě představí znovu Maximilian Kerl. Devatenáctiletý cyklokrosař z Chrástu u Plzně (Auto Škoda Mladá Boleslav) skončil naposledy druhý, v úvodním dějství byl pátý, ale mezitím slavil na Lopatárně vítězství. V čele průběžného pořadí se drží s náskokem před Josefem Hladíkem (Brilon Racing Team) a Janem Řehořem (ACS Development). Až čtvrtý je zatím obhájce ligového prvenství Richard Habermann ze Sparty.

Co start, to vítězství, tak prochází soutěží zkušený Martin Boubal (CTW Cycling), předtím několikanásobný vítěz ligy a nyní lídr kategorie Masters jezdců nad 40 let. V čele soutěže žen se drží česká profesionálka Kristýna Burlová (Lifeplus - Wahoo), mezi juniory Lukáš Klepsa (ACS Development).

Úterní Grand Prix Klubu malých pivovarů je kritériem s bodováním v každém z vypsaných okruhů, kdy si první dva borci na pásce připíší vždy dva a jeden bod.

V květnu jde do finále také bodovací soutěž Bageterie Boulevard prestige o nejaktivnějšího jezdce daného měsíce.