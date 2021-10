Společně s oddílovým kolegou Reinhardem Nicklasem se stal Eduard Gerlický s pěti góly nejlepším střelcem EuroHockey Club Trophy II, kterou pozemní hokejisté plzeňských Litic doma opanovali.

Čtyři z pěti branek si schoval až na finálový duel s portugalským Casa Pia, v němž Litičtí prohrávali 0:2. Ale právě pak začal úřadovat on.

Do přestávky dvěma góly vyrovnal, a když pak dokonal hattrick, překlopil vedení na stranu Litic. Soupeř ve snaze vyrovnat odvolal brankáře a ještě dvakrát inkasoval, brankový účet uzavřel symbolicky opět Gerlický.

„Víc gólů jsem nikdy nedal, takže nejlepší zápas v kariéře,“ usmíval se šťastný střelec a vrátil se k nevydařenému vstupu do finálového utkání.

„Možná jsme od soupeře čekali něco jiného. Ale drželi jsme si svoje tempo a naštěstí jsme brzy vyrovnali. Portugalcům pak docházely síly,“ řekl na adresu finálového soupeře, jehož hráči tvoří základ portugalské reprezentace. A měli v týmu i Francouze nebo účastníka olympiády z Pákistánu.

„Přesto si myslím, že jsme ve zbytku zápasu dominovali,“ připomněl Gerlický, který se střelecky rozjel až o víkendu. Gól vstřelil i v sobotu italské Amsicoře (6:2).

„V úvodu turnaje jsem se hledal,“ přiznal Eduard Gerlický. „Naštěstí ve finále to vycházelo,“ doplnil, aby rozhovor na chvilku přerušil, protože si šel převzít cenu pro nejlepšího hráče zápasu.

Ano, byl to jeho den.

Než si pověsil na krk zlatou medaili, převzal také cenu pro nejlepšího střelce.

Litickým areálem právě zněla hymna všech mistrů We are the Champions, téměř pět stovek diváků bouřilo nadšením.

„Je to nádhera, když vidíte a slyšíte, jak vás všichni podporujou. Těžko hledám slova,“ na chvilku se odmlčel.

„Moc si toho vážíme. Pro náš klub je to historický úspěch,“ říkal Gerlický, který se pokusil i o srovnání s českým titulem, kterým si Litice vybojovaly start v evropském poháru. „Český titul řadím výš. Ale tohle bylo poprvé, rádi bychom si to ještě někdy zopakovali,“ dodal střelec.

Vítězstvím v domácím turnaji získali Litičtí pro českého mistra posun do vyšší kategorie. Ale tam budou bojovat loňští mistři Bohemians. „Je škoda, že to bude bez nás,“ litoval Gerlický.

Ale zase je to pro litické pozemkáře motivace do další práce. „Jádro týmu nám dozrálo, musíme o titul zabojovat v této sezoně,“ doplnil ho trenér Tomáš Levý.

Zatím Litice extraligu vedou, naposledy porazily úřadující mistry. Třeba se do Evropy brzy podívají znovu.

Statistiky

Finále: TJ Plzeň-Litice – Casa Pia AC (Port.) 5:2 (2:2)

Branky: Gerlický 4, Linhart.

Sestava Litic: Nečas (Skála) – Čech, Nocar, Benda, Šesták, Hes, Kondrát, Uhlíř, Koryťák, Bystřický, Kačírek, Čvančara, Nicklas, Gerlický, Bárta, Sochor, Linhart. Trenéři: Levý, Dolejš.

O 3. místo: AG Amsicora (It.) –

Slagelse HC (Dán.) 3:3, SN 4:3.

Nejlepší střelci: Nicklas a Gerlický oba 5 gólů, brankář: Nečas, hráč: Uhlíř (vš. Litice).