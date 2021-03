Nejen druhé místo a osobní rekord, ale k tomu i vstupenka na mistrovství Evropy a splnění olympijského B limitu na Hry v Tokiu. Takové bylo vystoupení plavce Slávie VŠ Plzeň Ondřeje Gemova na mezinárodním mítinku v Marseille.

Ondřej Gemov na plaveckém mítinku v Marseille. | Foto: Archiv Ondřeje Gemova

Jednadvacetiletý plavec zazářil na trati 200 metrů motýlek výkonem 1:58,32. „Už dopředu jsem věděl, že to bude pěkný závod, protože jsme byli na prvních třech místech vyrovnaní a měl jsem tam i svého dlouholetého konkurenta Xavera Gschwentnera z Rakouska, se kterým se vždycky taháme a je to vyhrocené. Jelo se mi hodně pěkně, i ráno v rozplavbách. Snažil jsem se co nejvíc držet Francouze Marchanda vedle mě na čtyřce, a hlavně pak v poslední padesátce. On v ní dost tuhnul a já jsem ho stahoval, aspoň jsem měl ten pocit, což mi v závěrečné padesátce pomohlo. Doplaval jsem nadoraz a už bych nedokázal nikam dál otočit. Z času mám určitě radost, je to můj osobák. Nemám k tomu co dodat, čas je to rozhodně dobrý,“ podělil se o své dojmy ze závodu na webu plaveckého svazu Ondřej Gemov.