Plavec Ondřej Gemov nepostoupil ze semifinále motýlkové dvoustovky do finále světového šampionátu v Dauhá. Člen Slávie VŠ Plzeň plaval své první semifinále na mistrovství světa a v něm skončil celkově patnáctý.

Ondřej Gemov na mistrovství světa v Kataru. | Foto: Giorgio Perottino / Deepbluemedia / Insidefoto

V semifinále se Gemovovi nepodařilo vylepšit čas z rozplavby 1:57,45 min., kterým postupoval mezi nejlepší semifinálovou šestnáctku jako třináctý, v semifinále totiž doplaval za 1:58,34 min.

„Byl bych určitě zklamaný, kdybych nepostoupil. Musím se přiznat, ale myslel jsem si, že postup bude rychlejší, ale jsem tam, a to je hlavní. V semifinále se budu snažit co nejvíc to urvat,“ řekl svazovému webu po postupu z rozplavby 24letý Ondřej Gemov.

