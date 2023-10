Ondřej Gemov a Kristýna Horská z plavecké Slávie VŠ Plzeň si na závodech Plzeňské sprinty v bazénu na Slovanech zajistili účast na na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v rumunské Otopeni (5. až 10. prosince 2023).

Ondřej Gemov a Kristýna Horská. | Foto: Deník/Martin Švec

Gemov vyhrál dvoustovku motýlka i kraul a čtyřstovku kraul. Ve dvou disciplínách (200 metrů motýlek a 400 m kraul) splnil limit A potřebný pro start na ME. Horská siv neděli vyplavala Evropu na trati 200 metrů prsa.

Šestadvacetiletá olympionička z Tokia v sobotu vyhrála rozplavbu prsařské stovky a na dvoustovce polohově byla šestá, ale finále vynechala.

„Kristýně se vrátily zdravotní komplikace, a proto se soustředila na nedělní dvoustovku prsa,“ vysvětlil hlavní trenér PK Slávia VŠ Plzeň.

Kromě Gemova a Horské získala medaili na prestižních mezinárodních závodech v Plzni Veronika Tondrová v kraulařské stovce.

Bazén na Slovanech je pro mě velká srdcovka, svěřila se Horská

Čtyřiadvacetiletý Gemov nepochyboval o splnění kvalifikačních kritérií. „Upřímně, osobáky mám o dost rychlejší, než byly limity. Takže jsem věřil, že když si neutrhnu kus nohy jako v Pardubicích, kde jsem místo finále 200 motýlek jel na pohotovost, že bych limit mohl zaplavat,“ prohlásil Ondřej Gemov.

Po Plzeňských sprintech čeká Gemova a Horskou Světový pohár v Budapešti, kde plavci budou usilovat o limity na mistrovství světa.

„Trénink a příprava se už podřizuje i limitům na olympiádu příští rok v Paříži,“ přiznal Gemov.

Českého elitního plavce se zkušenostmi z mistrovství světa i Evropy olympiáda láká. „Start je reálný, není to blízko, ale není to nedosažitelné. V kariéře jsem udělal větší skoky. Ale když se na olympiádu nedostanu, nic se nezmění. Doteď jsem na ní nebyl a také jsem šťastný. Rozhodně nebudu vytrubovat, že tam pojedu,ale budu rád, když se do Paříže dostanu,“ řekl Ondřej Gemov.

Mladému plavci se v létě povedla univerziáda v Číně. Tam doplaval čtvrtý a pátý.„S výsledky jsem byl velmi spokojený. Vůbec mě neštvalo, že jsem skončil čtvrtý a pátý, protože to bylo o sekundu a něco od třetího místa. Pokud by ten rozdíl byl těsnější, štvalo by mě to. Čtvrté místo na čtyřstovce kraul je super výsledek. Na dvoustovce motýlek, v němž jsem doplaval pátý, jsem vylepšil český rekord a stlačil čas pod 57 vteřin,“ připomněl Ondřej Gemov.

Plzeňské sprinty jsou nejlepší závody v Česku, shodují se plavci