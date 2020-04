Výkonný výbor Svazu futsalu ČR ukončil na svém úterním zasedání k 15. dubnu 2020 nejvyšší ligové soutěže – VARTA futsal ligu, 2. ligu futsalu Východ a Západ. Nižší soutěže, které ještě nejsou dohrány, dostaly šanci dohrát soutěžní ročník do 30. června.

V platnosti zůstaly tabulky, i když v nejvyšší soutěži zbývala odehrát dvě kola a ve druhé lize jedno. Interobal Plzeň skončil druhý, vítězem ročníku byla vyhlášena Chrudim s možností účasti ve Futsal Champions League 2020/2021. Týmy sestupujícími do druhé ligy jsou Hodonín a Vysoké Mýto. Do VARTA Futsal ligy postoupily SK UP Olomouc a Ústí nad Labem.

Pro ukončení nejvyšší soutěže s vyhlášením vítěze a sestupujícími souhlasilo deset klubů. Pouze dva týmy měly jiný názor. Teplice chtěly sezonu dohrát a Sparta Praha požadovala anulování ročníku 2019/2020 bez vítěze a sestupů.

„Chrudim dvakrát porazila Spartu. S námi vyhrála a jednou to byla remíza. Vyhrála nad Teplicemi a dvakrát nad Slavií. Myslím si, že její prvenství je zasloužené,“ komentoval vyhlášení vítěze po 20. kole hráč Interobalu Tomáš Vnuk.

Béčko Interobalu skončilo ve druhé lize – skupině Západ sedmé a Jerigo 1994 Plzeň obsadilo pátou příčku.