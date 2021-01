„Na restart ligy se hodně těším, protože už mě nebaví jen trénovat a čekat, kdy se začne hrát,“ svěřil se druhý nejproduktivnější futsalista Interobalu i soutěže Tomáš Vnuk.

Na rozdíl od drtivé většiny ligových hráčů si zahrál poslední mistrovský zápas v listopadu za českou reprezentaci v baráži o světový šampionát proti Chorvatsku. „Pak jsem jen trénoval s klubem,“ dodal Vnuk.

Tréninková zátěž se bude hodit, protože plzeňští futsalisté odehrají pět zápasů během dvanácti dnů. 10. ledna proti Ústí nad Labem, 12. ledna se Slavií Praha, 15. ledna v Teplicích, 19. ledna v Mělníku a 22. ledna s Chrudimí. „Nabíráme fyzickou kondici, protože v lednu se moc trénovat nebude. Máme hodně zápasů, takže nebude čas na tréninky, ale spíše jen na vypilování standardních situací a na přípravu na konkrétního soupeře,“ řekl osmadvacetiletý futsalista.

Interobal Plzeň rovnou naskočí do ostrého zápasu bez přátelského utkání. „Příští týden máme jen tréninky v hale a k nim dvakrát týdně posilovnu,“ popsal Tomáš Vnuk.

Kvituje, že na restartu ligy čeká na Plzeň nováček z Ústí nad Labem, který je po čtyřech zápasech bez bodu. „Ústí je ideální soupeř před následujícími zápasy proti Slavii a v Teplicích,“ tvrdil futsalový reprezentant.

Ligový program na leden a únor je jasný. Kromě naplánovaných kol se budou dohrávat říjnové, listopadové a prosincové odložené duely. „Pro mě je určitě lepší hrát než trénovat,“ smál se Vnuk.

Interobal cílí na prvenství po základní části. „Má být play-off, ale nevíme, co může kvůli koronaviru nastat. Takže bude důležité po základní části zůstat co nejvýše, pokud by se neodehrálo play-off,“ je jasné plzeňskému futsalistovi.

I kvůli účasti v Lize mistrů. „Minulou sezonu nás stál jeden nepovedený zápas s Chrudimí vítězství po základní části. Nebylo play-off a soutěž se nedohrála, ale Chrudim byla vyhlášena mistrem a postoupila do Ligy mistrů,“ upozornil Vnuk.

Na přelomu září a října má být v Litvě odložené mistrovství světa. Na něm si Češi zajistili účast po nervydrásající baráži s Chorvatskem, kterou rozhodly až penalty. Jenže…

„Máme čerstvou zprávu z tohoto týdne, že se neví, jestli šampionát bude, protože Asie, Střední i Severní Amerika ještě nemají odehranou kvalifikaci kvůli koronaviru. Chybí devět týmů. Zpráva o nejistotě mistrovství světa nás nepotěšila a člověk trochu ztrácí chuť do futsalu,“ prohlásil futsalista Interobalu Plzeň Tomáš Vnuk.